Turismo en Córdoba: es un pequeño poblado en el que se puede hacer desde senderismo hasta ir al río

Esta pequeña localidad del Valle de Traslasierra ofrece tranquilidad serrana, recorridos junto a cursos de agua y tradiciones heredadas de pobladores originarios.

Las mañanas tranquilas y silenciosas hacen posible descansar y desconectarse de la intensidad de la ciudad.

  • Comuna del noroeste provincial a 120 kilómetros de la capital con legado comechingón y presencia histórica del Cura Brochero.
  • Acceso por ruta de ripio que atraviesa Los Gigantes, segunda elevación más importante de la provincia, con paisajes únicos.
  • Actividades que incluyen caminatas por laderas montañosas, orillas del río Las Chacras y avistaje de especies de aves exclusivas.
  • Gastronomía regional con especialidades como carne en bolsa, vizcachas en escabeche, dulces caseros y hierbas aromáticas locales

Tala Cañada es una comuna ubicada en el noroeste de la provincia de Córdoba sobre las Sierras Grandes, a unos 120 kilómetros de la capital cordobesa, que ofrece un refugio de tranquilidad rodeado por la inmensidad del bosque serrano. Este poblado fue habitado por aborígenes comechingones que dejaron su legado en los habitantes de las serranías, con tradiciones y costumbres que hoy pueden observarse en las calles tranquilas y serenas de esta localidad cuya principal actividad económica es el turismo seguida por la agricultura.

El camino para llegar constituye un paseo digno de realizarse, pasando por Los Gigantes, la segunda elevación más importante de la provincia, donde se observan paisajes únicos como el Valle de Punilla, la ciudad de Córdoba desde lo alto, el Valle de Traslasierra, pampas de altura y los volcanes de Pocho.

Por Tala Cañada y parajes vecinos como Sagrada Familia, Las Sierritas y El Volcán atravesó el Cura Brochero, declarado Santo por el Papa Francisco, siendo el precursor en la creación de capillas, destacándose la Capilla de Sagrada Familia ubicada a pocos kilómetros, una de las más grandes del noroeste cordobés que fusiona una mezcla de estilos haciéndola visible en toda la Pampa de Pocho.

Las mañanas tranquilas y silenciosas hacen posible descansar y desconectarse de la intensidad de la ciudad, logrando observar especies de aves únicas en Córdoba y realizar senderismo por las laderas de las montañas y al margen del río Las Chacras. Su gastronomía es otro punto alto con especialidades como carne en bolsa o carne con cuero, vizcachas en escabeche o estofados en días fríos, pastelitos y fritos, además de delicias presentes en casi todas las casas como dulces de durazno, damasco, mora, dulce de leche de cabra y quesos.

cordoba-tala-canada

Dónde queda Tala Cañada

Tala Cañada se encuentra ubicada en el departamento Pocho, provincia de Córdoba, situada en el oeste provincial dentro del Valle de Traslasierra sobre la Ruta Provincial 28, a aproximadamente 120 a 123 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital. Esta localidad está emplazada en el noroeste cordobés sobre las Sierras Grandes, rodeada por la inmensidad del bosque serrano y atravesada por el río Las Chacras.

Qué puedo hacer en Tala Cañada

Las opciones de actividades en Tala Cañada abarcan naturaleza, historia, gastronomía y descanso:

  • Realizar senderismo por las laderas de las montañas rodeadas de bosque serrano.
  • Caminar al margen del río Las Chacras disfrutando de los cursos de agua naturales.
  • Observar especies de aves únicas en Córdoba durante las mañanas tranquilas y silenciosas.
  • Visitar la Capilla de Sagrada Familia a pocos kilómetros, una de las más grandes del noroeste cordobés con piedra fundamental colocada por el Cura Brochero.
  • Conocer parajes vecinos como Sagrada Familia, Las Sierritas y El Volcán por donde atravesó el Santo declarado por el Papa Francisco.
  • Disfrutar del paisaje serrano con bosques naturales característicos de la zona.
  • Degustar gastronomía regional con carne en bolsa o carne con cuero.
  • Probar vizcachas en escabeche o estofados ideales para días fríos.
  • Deleitarse con dulces caseros de durazno, damasco y mora presentes en casi todas las casas.
  • Probar dulce de leche de cabra y quesos artesanales de producción local.
  • Contemplar paisajes únicos desde el camino de acceso incluyendo Los Gigantes, Valle de Punilla, Córdoba desde lo alto, Valle de Traslasierra, pampas de altura y volcanes de Pocho.
Tala Cañada Córdoba

Cómo llegar a Tala Cañada

Para llegar a Tala Cañada desde la ciudad de Córdoba se debe ir por autopista hasta Villa Carlos Paz y luego continuar hasta Tanti, localidad donde se toma la Ruta Provincial 28 de ripio recorriendo unos 70 kilómetros hasta alcanzar el destino ubicado a aproximadamente 120 a 123 kilómetros de la capital cordobesa. Este camino constituye un paseo digno de realizarse en auto dado que atraviesa parte de los mejores paisajes de la provincia.

