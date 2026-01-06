6 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

A lo largo de siete semanas, entre el 7 de enero y el 21 de febrero, la propuesta contempla recorridos guiados por el Ecoparque y el Jardín Botánico.

Por
La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

  • Buenos Aires ofrece actividades gratuitas de verano del 7 de enero al 21 de febrero.
  • Hay más de 30 experiencias en espacios emblemáticos de la ciudad.
  • El programa incluye 39 Experiencias BA, de martes a sábados, con inscripción previa.
  • La propuesta invita a vecinos y turistas a redescubrir la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diseñó una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar durante la temporada de verano. Bajo el lema “Verano en Buenos Aires”, la iniciativa propone que vecinos y turistas redescubran la capital desde una perspectiva lúdica y participativa, con opciones recreativas que se desarrollarán entre el 7 de enero y el 21 de febrero.

Te puede interesar:

Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

La programación se distingue por su diversidad, con más de 30 experiencias orientadas a recorrer y conocer distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre las propuestas más destacadas figuran los recorridos guiados por el Ecoparque y los paseos en barco por el Riachuelo, pensados para que las familias disfruten de actividades educativas y recreativas al aire libre.

Jardín Botánico
Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia.

Se puede llegar fácilmente en transporte público, especialmente en la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia.

En total, el cronograma incluye 39 Experiencias BA que se llevarán a cabo de martes a sábados. Las actividades fueron pensadas para profundizar en la vida urbana y el funcionamiento de los servicios públicos, y requieren inscripción previa debido a que los cupos son limitados para asegurar una organización adecuada.

Qué actividades tiene Buenos Aires para el verano 2026: son gratuitas

Buenos Aires se alista para una temporada intensa con el programa “Verano en la Ciudad 2026”, una iniciativa del Gobierno porteño que propone una agenda amplia de actividades completamente gratuitas. Entre el 7 de enero y el 21 de febrero, vecinos y turistas acceden a una programación que combina recreación y aprendizaje, pensada para redescubrir los espacios más representativos de la capital desde una mirada participativa y entretenida.

Bajo el eje de Experiencias BA, la propuesta reúne más de 30 actividades especiales que permiten conocer el funcionamiento interno y la historia urbana de la ciudad. Entre las alternativas más convocantes figuran los paseos en barco por el Riachuelo, con salida desde la Vuelta de Rocha y vistas privilegiadas del barrio de La Boca, junto con los recorridos guiados por el Ecoparque, orientados a la educación ambiental y la preservación de la fauna nativa y el patrimonio botánico.

Noche de los Museos 2025 en el MALBA

La programación también contempla opciones especialmente diseñadas para niñas y niños. Iniciativas como “Dejá tus rueditas” brindan un espacio seguro para aprender a andar en bicicleta con pautas de educación vial, mientras que la “Expedición Botánica” en el Jardín Botánico Carlos Thays propone un recorrido lúdico con desafíos naturales que culminan con la entrega de un diploma. A estas actividades se suman talleres ambientales en el Centro de Información y Formación Ambiental, donde los participantes realizan tareas de huerta y reciben una planta como recuerdo.

Durante el verano, la Ciudad también pone en funcionamiento sus piletas públicas ubicadas en polideportivos y grandes parques como el Sarmiento y el Manuel Belgrano. Estos espacios permanecen abiertos de lunes a domingos y ofrecen una alternativa refrescante y segura para disfrutar de las altas temperaturas. En paralelo, museos y centros culturales como el Recoleta y el Museo de Arte Moderno suman talleres creativos y visitas participativas pensadas para el receso escolar.

Si bien todas las propuestas resultan gratuitas, la mayoría de las Experiencias BA requiere inscripción previa a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad, ya que los cupos son limitados. Las actividades se desarrollan de martes a sábados y representan una oportunidad ideal para vivir un verano activo sin salir de Buenos Aires, promoviendo el encuentro familiar y el aprovechamiento del espacio público.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El consumo en shoppings cayó durante el tercer trimestre de 2025.

Cayó el consumo en mayoristas y shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, pero remontó en supermercados

En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

Son propuestas que se adaptan a distintos presupuestos.

Turismo en la Costa Atlántica: los lugares más baratos para conocer en el verano 2026

Una ruta escénica de túneles y paisajes en el oeste cordobés.

Turismo en Córdoba: el camino para hacer en auto que pasa por distintos túneles

Un pueblo tranquilo del interior bonaerense, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo muy tranquilo con construcciones bajas para mantener su estilo

José Ignacio se distingue por su ubicación sobre una pequeña península del Atlántico.

Por qué José Ignacio se convirtió en una de las playas más visitadas cuando los famosos viajan a Uruguay

Rating Cero

La emocionante película llegó a Netflix y es furor.
play

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

Moria Casán.
play

Moria Casán, conmovida porque este año cumple 80: "Tengo una vida hermosa"

Christian Petersen recibió el alta médica.

Christian Petersen fue dado de alta tras descompensarse: "Me salvaron la vida"

Wanda NarAa publicó el mensaje y después lo borró.

Wanda Nara negó la crisis con Martín Migueles: "Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada"

últimas noticias

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. 

Esta planta móvil de la VTV confirmó su apertura en Chascomús: hasta cuándo estará y dónde se encuentra

Hace 9 minutos
play
La emocionante película llegó a Netflix y es furor.

Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

Hace 10 minutos
El actor habría comenzado una nueva relación.

Roly Serrano estaría en pareja con una compañera de trabajo y su edad llamó la atención: quién es y cuántos años tiene

Hace 11 minutos
La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

Hace 11 minutos
El stand se ubica a metros del mar.

Volkswagen Camiones y Buses, protagonista del verano en Mar del Plata

Hace 12 minutos