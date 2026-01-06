Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

A lo largo de siete semanas, entre el 7 de enero y el 21 de febrero, la propuesta contempla recorridos guiados por el Ecoparque y el Jardín Botánico.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diseñó una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar durante la temporada de verano. Bajo el lema “Verano en Buenos Aires”, la iniciativa propone que vecinos y turistas redescubran la capital desde una perspectiva lúdica y participativa, con opciones recreativas que se desarrollarán entre el 7 de enero y el 21 de febrero.

La programación se distingue por su diversidad, con más de 30 experiencias orientadas a recorrer y conocer distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Entre las propuestas más destacadas figuran los recorridos guiados por el Ecoparque y los paseos en barco por el Riachuelo, pensados para que las familias disfruten de actividades educativas y recreativas al aire libre.

En total, el cronograma incluye 39 Experiencias BA que se llevarán a cabo de martes a sábados. Las actividades fueron pensadas para profundizar en la vida urbana y el funcionamiento de los servicios públicos, y requieren inscripción previa debido a que los cupos son limitados para asegurar una organización adecuada.

Buenos Aires se alista para una temporada intensa con el programa “Verano en la Ciudad 2026”, una iniciativa del Gobierno porteño que propone una agenda amplia de actividades completamente gratuitas. Entre el 7 de enero y el 21 de febrero, vecinos y turistas acceden a una programación que combina recreación y aprendizaje, pensada para redescubrir los espacios más representativos de la capital desde una mirada participativa y entretenida.

Bajo el eje de Experiencias BA, la propuesta reúne más de 30 actividades especiales que permiten conocer el funcionamiento interno y la historia urbana de la ciudad. Entre las alternativas más convocantes figuran los paseos en barco por el Riachuelo, con salida desde la Vuelta de Rocha y vistas privilegiadas del barrio de La Boca, junto con los recorridos guiados por el Ecoparque, orientados a la educación ambiental y la preservación de la fauna nativa y el patrimonio botánico.

La programación también contempla opciones especialmente diseñadas para niñas y niños. Iniciativas como “Dejá tus rueditas” brindan un espacio seguro para aprender a andar en bicicleta con pautas de educación vial, mientras que la “Expedición Botánica” en el Jardín Botánico Carlos Thays propone un recorrido lúdico con desafíos naturales que culminan con la entrega de un diploma. A estas actividades se suman talleres ambientales en el Centro de Información y Formación Ambiental, donde los participantes realizan tareas de huerta y reciben una planta como recuerdo.

Durante el verano, la Ciudad también pone en funcionamiento sus piletas públicas ubicadas en polideportivos y grandes parques como el Sarmiento y el Manuel Belgrano. Estos espacios permanecen abiertos de lunes a domingos y ofrecen una alternativa refrescante y segura para disfrutar de las altas temperaturas. En paralelo, museos y centros culturales como el Recoleta y el Museo de Arte Moderno suman talleres creativos y visitas participativas pensadas para el receso escolar.

Si bien todas las propuestas resultan gratuitas, la mayoría de las Experiencias BA requiere inscripción previa a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad, ya que los cupos son limitados. Las actividades se desarrollan de martes a sábados y representan una oportunidad ideal para vivir un verano activo sin salir de Buenos Aires, promoviendo el encuentro familiar y el aprovechamiento del espacio público.