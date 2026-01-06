Turismo en la Costa Atlántica: los lugares más baratos para conocer en el verano 2026

Destinos que permiten disfrutar del mar con gastos moderados. Alternativas ideales para planificar escapadas y hacerle frente al calor.

La Costa Atlántica aparece como una de las opciones más elegidas para el verano de este 2026, con propuestas que se adaptan a distintos presupuestos. Dentro de esa diversidad, hay destinos que se destacan por ofrecer estadías más económicas para disfrutar de la playa y tener un buen descanso.

Aunque lo s grandes centros turísticos concentran la mayor demanda, a lo largo de la costa argentina existen localidades donde el costo del alojamiento y los servicios resulta más conveniente. Estos lugares permiten planificar una escapada más austera, siendo una muy buena opción para encontrar opciones tranquilas y para viajar con la familia.

Entre pueblos pequeños y ciudades con mayor desarrollo, es importante poder identificar los puntos donde el entorno natural, la oferta turística y los precios mantienen un equilibrio atractivo para el visitante.

Costa Chica, dentro del Partido de la Costa , se caracteriza por su perfil residencial y su entorno agreste. Es una localidad con escasa urbanización, sin grandes construcciones ni movimiento comercial intenso, lo que se traduce en precios más accesibles y un ambiente tranquilo.

Su principal atractivo está en sus playas amplias, los médanos y el contacto con el paisaje natural . La oferta de servicios es limitada, por lo que gran parte de las compras y actividades se realizan en localidades cercanas como Las Toninas o Santa Teresita, un factor que ayuda a mantener bajos los costos.

San clemente del tuyu SEOCA

San Clemente del Tuyú

San Clemente del Tuyú se consolidó históricamente como uno de los destinos más rendidores de la costa. Los valores de alquiler suelen ser inferiores a los de otros balnearios y cuenta con propuestas que amplían la experiencia más allá de la playa.

Entre sus principales atractivos se encuentran Mundo Marino y las Termas Marinas, además de la pesca deportiva y la cercanía a áreas naturales protegidas. Esta variedad lo vuelve una opción frecuente para grupos familiares que buscan actividades sin gastar de más en alojamientos.

BALNEARIO LOS ANGELES- NOTICIAS DE NECOCHEA

Necochea y Quequén

Necochea y Quequén aparecen como alternativas económicas frente a destinos más exclusivos, a pesar de su mayor distancia respecto de la Ciudad de Buenos Aires. El costo de vida es más bajo y los servicios turísticos presentan valores moderados.

Sus playas se destacan por la amplitud y la extensión, lo que aporta tranquilidad incluso en temporada alta. Además, los precios de carpas y balnearios suelen ser considerablemente más bajos que en otros puntos de la costa, lo que favorece largas estadías.

Mar del Sud Miramar Turismo

Mar del Sud

Mar del Sud es un pequeño pueblo ubicado a pocos kilómetros de Miramar, reconocido por su perfil tranquilo y con poco caudal de turistas. Conserva una identidad marcada por el mar, el campo y una vida cotidiana sin grandes cambios a lo largo del tiempo.

Los alquileres de casas suelen ser más razonables, especialmente fuera de enero. Durante la segunda quincena de febrero es habitual encontrar montos más bajos, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes pueden flexibilizar fechas.