Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

La historia de amor entre el hermano de Will y la hermana de Mike se mantuvo firme temporada tras temporada. Sin embargo, los hermanos Duffers tienen pensado otro final de cara al último capítulo de la serie.

El estreno de los tres capítulos siguientes de la quinta temporada de Stranger Things , durante el 25 de diciembre, dejó confundido a los fanáticos sobre la relación entre Nancy ( Natalia Dyer ) y Jonathan ( Charlie Heaton ). El dúo se unió con el correr de los años, sin embargo, en la cuarta entrega se empezaron a notar ciertas diferencias que ahora podrían llevar a un fin definitivo.

El emotivo adiós de los protagonistas de Stranger Things antes del final de la última temporada

Los hermanos Duffers, creadores de la serie de Netflix , hablaron sobre la decisión que los llevó a poner a la pareja en la cuerda floja, y la posibilidad de que el personaje de Steve Harrington ( Joe Kerry) vuelva con Nancy Wheeler, como en los inicios de la primera entrega.

Tanto Nancy como Jonathan comparten una de las escenas más emotivas (y desesperantes) en la parte dos de la quinta temporada. Sin embargo, para los fanáticos, la conversación entre ambos no quedó del todo clara, si bien hablan por primera vez con total sinceridad sobre lo que piensan y sienten cada uno, la duda surgió sobre si continúan o no juntos.

A raíz de estas dudas que surgieron en internet, los hermanos Duffers salieron hablar para llevar tranquilidad a los fanáticos. " Ese es el final. Están separados", aseguró Matt Duffer para People.

"Es difícil recordar cuándo surgió esta idea, pero creo que nosotros y todos los guionistas sentimos que Nancy necesitaba terminar sola, ser independiente y tener la oportunidad de encontrarse a sí misma ", reflexionó.

"¿Cuántas personas terminan con la novia o el novio que conocieron en la secundaria?", añadió Matt. "Es un vínculo a través del trauma", sentenció Ross Duffer trauma que hace referencia tanto Nancy y Jonathan cuando tienen esa última conversación en el Upside Down.

Esta revelación de los hermanos tira abajo la teoría de que Nancy podría regresar a los brazos de Steve Harrington, un Harrington mucho más maduro que el que conoció en la primera temporada. A pesar de esto, todavía queda por estrenarse el último capítulo de la serie, donde se resolverán los destinos de estos entrañables personajes.

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

Millones de usuarios vieron los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada, y muchos de ellos comenzaron a teorizar sobre el posible romance entre los personajes de Mike Wheeler (Finn Wolfhard) y Will Byers (Noah Schnapp), que comenzó allá por 2016.

Si bien las teorías de los fanáticos comenzaron hace años, con el correr de las temporadas de Stranger Things. Además del estreno de los capítulos, Netflix también compartió un detrás de escena de las reacciones de los actores al leer por primera vez el cuarto capítulo de la 5ta temporada llamado "Hechicero".

El clip que se viralizó en redes muestra un intercambio entre Will y Mike, una conversación donde Mike intenta animar a su amigo, y explica una teoría media extraña sobre la posibilidad de que sea un hechicero en la vida real, haciendo referencia al juego de Calabozos y Dragones, al que juegan los cuatro amigos desde el inicio de la serie.

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Una usuaria de X, compartió el video y escribió "Todo el elenco se parece exactamente a mí cuando leo los fics de Byler", la cual hace referencia a las alegres reacciones de todo el cast de Stranger Things sobre la conversación entre ambos, dejando entrever algún tipo de interés amoroso entre ambos.

Las fanfictions o ficts, como escribe la usuaria de X, se hicieron populares en el último tiempo en páginas como Watpadd o Archive of our own, sitios dedicados a quienes escriben novelas, cuentos sobre sus personajes favoritos, ya sean protagonistas de películas, libros, series, bandas, etc.

Una fanfict es una creación literaria basada en una persona o personaje, pero sacado de ese contexto y ambientado en uno nuevo. Por ejemplo, meses atrás Oriana Sabatini contó que leía fanfict sobre "Dramione", un juego de palabras que une a Hermione y Draco, protagonistas de Harry Potter, que algunos seguidores crean libros donde ambos se enamoran.

En este caso, muchos shippean a la dupla de Mike y Will, a la cual apodaron como "Byler" en sus redes sociales, por los apellidos de ambos personajes. Basando sus teorías en clips de la serie, momentos que ambos amigos comparten en pantalla o ciertas coincidencias. A pesar de que no se confirmó, todavía, en pantalla este romance, cada vez falta menos para que salgan a la luz los últimos capítulos de la serie y los fanáticos tengan todas las respuestas.