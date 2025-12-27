IR A
IR A

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

La noticia fue confirmada por su familia con una emotiva carta publicada en redes sociales. "Todo el mundo te quiso. Te voy a extrañar siempre", escribió su hijo.

El músico tenía 80 años.

El músico tenía 80 años.

Redes sociales

El músico e hijo de Astor, Daniel Piazzolla, falleció a los 80 años luego de una larga mucha con el EPOC. Su familia fue quien confirmó la noticia y publicó una emotiva carta de despedida. “Todo el mundo te quiso. Te voy a extrañar siempre”, escribió Pipi, su hijo.

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
Te puede interesar:

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

Daniel había sido fruto del matrimonio de uno de los referentes del tango con Dedé Wolff y siempre se mantuvo en perfil bajo, a diferencia de su padre, pero fue una persona activa en el mundo de la música y dejó una huella propia dentro del universo musical.

Durante los ’70 integró el Octeto Electrónico y se desempeñó como sintetizador y percusionista. Fue importante en lo grupal y en lo organizativo, según cuentan los integrantes del mismo. El músico profundizó la fusión jazz, rock y música contemporánea.

Luego del fallecimiento de padre, se dedicó a preservar y difundir la obra de su padre y participó en diferentes proyectos vinculados a Astor.

Embed - Pipi Piazzolla on Instagram: "Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó , el amigo de mis amigos , el que me dio la libertad de decidir , el que me enseñó que la familia está primero , el de las bromas pesadas , el que hizo de todo (músico , pintor de casas , afinador de pianos , instalador de alfombras , el que te estaciona el auto en un garage del microcentro , gastronómico , mecánico dental , astrónomo , motoquero , aventurero , divertido , ocurrente , rápido en las respuestas , excelente padre y esposo , etc etc ) Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre !!! Acompaño esta publicación con la canción que te compuse . Te voy a extrañar mucho . Buen viaje y que te encuentres con los tuyos , que no ves hace rato . Te amo "
View this post on Instagram

El artista estaba radicado en Villa La Angostura y llevaba una vida tranquila, pero alejada de los escenarios. Su hijo Pipi fue quien lo despidió en redes: “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo, etc., etc.)”.

”¡¡¡Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre!!! Acompaño esta publicación con la canción que te compuse. Te voy a extrañar mucho“, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde 1990, Perry Bamonte era una de las figuras claves de la banda británica The Cure por sus trabajos en la guitarra y el teclado.
play

Murió Perry Bamonte a los 65 años, guitarrista y tecladista de The Cure

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

La mexicana agradeció la invitación del productor discográfico en redes sociales.

Bad Bunny sorprendió al cantar con Julieta Venegas durante su show en México

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

últimas noticias

Venezolanos exiliados en España exigieron la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de la presión de Trump, Venezuela liberó a 99 presos políticos detenidos en 2024

Hace 18 minutos
Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

Hace 20 minutos
play
Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Hace 31 minutos
El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Hace 39 minutos
A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Hace 50 minutos