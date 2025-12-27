Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Daniel había sido fruto del matrimonio de uno de los referentes del tango con Dedé Wolff y siempre se mantuvo en perfil bajo, a diferencia de su padre, pero fue una persona activa en el mundo de la música y dejó una huella propia dentro del universo musical.

Pipi Piazzolla: "Hoy se fue mi Papá, el que siempre me apoyó , el amigo de mis amigos , el que me dio la libertad de decidir , el que me enseñó que la familia está primero , el de las bromas pesadas , el que hizo de todo (músico , pintor de casas , afinador de pianos , instalador de alfombras , el que te estaciona el auto en un garage del microcentro , gastronómico , mecánico dental , astrónomo , motoquero , aventurero , divertido , ocurrente , rápido en las respuestas , excelente padre y esposo , etc etc ) Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre !!! Acompaño esta publicación con la canción que te compuse . Te voy a extrañar mucho . Buen viaje y que te encuentres con los tuyos , que no ves hace rato . Te amo "

El artista estaba radicado en Villa La Angostura y llevaba una vida tranquila, pero alejada de los escenarios. Su hijo Pipi fue quien lo despidió en redes: “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas, el que hizo de todo (músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo, etc., etc.)”.