Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo Esta película combina las clásicas historias de venganza con muchas escenas de artes marciales. Es una apuesta única dentro del cine español y te mantiene enganchado hasta el final.







Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas. Netflix

El catálogo de Netflix tiene muchas producciones españolas, desde series de suspenso hasta comedias románticas, e incluso un género no es tan habitual en su cinematografía: las películas de acción pura y dura. De hecho, la plataforma cuenta con el mejor thriller español y lo tenés que ver ya mismo.

Se trata de Xtremo, una producción de 2021 dirigida por Daniel Benmayor, quien ya estuvo detrás de tanques de acción como Hitman 2. Esta película es una apuesta inusual dentro del cine español, ya que recuerda a las clásicas historias de venganza de las décadas de 1970 y 1980, con una buena dosis de artes marciales.

Esta combinación hace de Xtremo una grata sorpresa para los fanáticos del género. Sus peleas coreografiadas y la violencia brutal le dan un toque casi lúdico: las reglas de la física quedan atrás y hay que suspender la credulidad para disfrutar del espectáculo que propone. Realmente, una joyita del catálogo de Netflix.

Xtremo Netflix Netflix: sinopsis de Xtremo Max es un sicario retirado cuyo único objetivo es vengarse de su hermano Lucero, quien traicionó a la familia dos años atrás, matando a su hijo menor de edad y dejándolo a él por muerto. Para eso, tiene un plan cuidadosamente diseñado que se adelanta cuando los hombres de Lucero asesinan a toda la familia de Leo, el adolescente que había tomado como protegido. Con la ayuda del chico y de su propia hermana, Max enfrentará uno a uno a los secuaces de Lucero hasta quedar cara a cara con él para la batalla final.

Tráiler de Xtremo Embed - Xtremo | Tráiler Oficial | Netflix Reparto de Xtremo Teo García como Max.

Óscar Jaenada como Lucero.

Óscar Casas como Leo.

Andrea Duro como María.

Sergio Peris-Mencheta como Finito.

Alberto Jo Lee como Chul Moo.

Luis Zahera como Urquiza.

Juan Diego como Ricardo.

Andrés Herrera como Rafa.