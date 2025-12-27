IR A
La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Esta comedia dramática llegó a la plataforma en octubre y enseguida entró al Top 10 global de películas de habla no inglesa. Inspirada en hechos reales, es una de las producciones argentinas más destacadas del año.

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

Dentro del inmenso catálogo de Netflix, las producciones argentinas tuvieron un lugar destacado en 2025, con títulos como El Eternauta, Envidiosa y La mujer de la fila. A ellas se sumó una película que la rompe en la plataforma, protagonizada por Daniel Hendler y Carla Peterson.

Se trata de 27 noches, una comedia dramática que se estrenó a mediados de octubre. Durante su primera semana en la plataforma, ingresó al Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix, y también se ubicó entre los contenidos más vistos en Argentina y otros países de la región.

La película, dirigida por Hendler, es una adaptación de la novela 27 noches, escrita por Natalia Zito e inspirada en el caso real de la artista plástica Natalia Kohen. En 2005, a pedido de sus hijas, la mujer fue declarada insana e internada contra su voluntad en un centro psiquiátrico, una situación que terminó en la Justicia.

Carla Peterson y Paula Ginszpan en 27 noches, dirigida y coprotagonizada por Daniel Hendler (1)

Netflix: sinopsis de 27 noches

A sus 83 años, Martha Hoffman es una mujer excéntrica y adinerada que disfruta de su fortuna y lleva una vida social muy activa. Preocupadas por las actitudes de su madre, sus hijas deciden internarla contra su voluntad en una clínica psiquiátrica, argumentando que la anciana sufre de demencia.

En ese momento interviene el perito judicial Leandro Casares. A través de una serie de entrevistas y conversaciones con Martha y su familia, deberá determinar si la mujer verdaderamente tiene un problema de salud mental o, por el contrario, sus hijas mienten para tratar de controlar su vida y su fortuna.

Tráiler de 27 noches

Embed - 27 noches | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de 27 noches

  • Marilú Marini como Martha Hoffman.
  • Daniel Hendler como Leandro Casares.
  • Humberto Tortonese como Bernardo Girves.
  • Julieta Zylberberg como Alejandra Conde.
  • Paula Grinszpan como Olga Hoffman.
  • Carla Peterson como Myriam Hoffman.
  • Ricardo Merkin como el papá de Leandro.
  • Ezequiel Díaz como Dr. Orlando Narvaja.
