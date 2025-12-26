Donald Trump ordenó una "cuarentena" al petróleo para asfixiar económicamente a Venezuela

Según un alto funcionario de Washington, el presidente de Estados Unidos busca que Nicolás Maduro abandone el poder gracias a la presión económica. El objetivo es impedir que el régimen chavista exporte los 700 mil barriles de crudo que produce por día.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , le ordenó a las Fuerzas Armadas que apliquen una "cuarentena" al petróleo venezolano , como parte de una estrategia para debilitar al régimen de Nicolás Maduro enfocado en presiones económicas y no acciones militares. Así lo aseguró una fuente de la Casa Blanca a la agencia de noticias internacional Reuters.

A partir de los comentarios de un funcionario de Washington que pidió no ser identificado, Estados Unidos está más interesado en aplicar tácticas de asedio económico que militares para forzar el fin del régimen chavista en Venezuela.

“Si bien aún existen opciones militares , el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca” , aseguró una fuente cercana al presidente Trump.

“Los esfuerzos realizados hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro, y se cree que para finales de enero, Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos”, agregó.

Diferentes funcionarios estadounidenses de alto nivel han planteado en reiteradas ocasiones que la intención de Washington es obligar la salida de Maduro del poder. Una de las figuras más importantes en señalarlo fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien planteó abiertamente que el lider chavista debe abandonar la presidencia y salir del país. Días atrás, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que "Maduro es un fugitivo".

La estrategia de asedio económico estadounidense se mantendría a partir de la incautación de buques petroleros venezolanos. En el último mes, ya fueron interceptados dos, y las Fuerzas Armadas norteamericanas se encuentran persiguiendo un tercero. Esta situación generaría que el régimen chavista no pueda exportar los 700 mil barriles de crudo que produce por día y que significan la principal fuente económica del país sudamericano.

Donald Trump instó a Nicolás Maduro a que deje el poder y anunció que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado a Venezuela

El lunes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump le lanzó una severa advertencia a su par venezolano Nicolás Maduro al calificar que sería "inteligente" de su parte que deje el poder de manera inmediata. Durante una rueda de prensa en Florida, el mandatario republicano evitó confirmar un plan de derrocamiento directo, pero fue tajante sobre el futuro del líder chavista: “Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, aseguró, tras anticipar que habrá “severas y duraderas consecuencias” si persiste la resistencia.

nuevo ataque 19-12-25 "La inteligencia confirmó que los buques transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico", aseguró el Comando Sur de Estados Unidos.

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensiones por el bloqueo naval a buques petroleros sancionados. Trump confirmó que el gobierno estadounidense retendrá de forma permanente tanto las embarcaciones incautadas como el crudo que transportan, incluyendo un cargamento de 1,9 millones de barriles confiscado el pasado 10 de diciembre. “Nos lo quedaremos, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas, también nos quedamos con los barcos”, precisó el mandatario.

En el plano militar, Trump presentó un ambicioso proyecto para construir un nuevo tipo de buque de guerra de gran tonelaje, que describió como “el más grande, rápido y poderoso jamás construido”. Este nuevo “acorazado”, que superaría en dimensiones a los históricos de la clase Iowa, estaría equipado con tecnología de vanguardia como misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y láseres de alta potencia, con el objetivo de renovar la hegemonía naval estadounidense.