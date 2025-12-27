27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Pese al mal año futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibieron el aliento de sus hinchas, quienes acompañaron al equipo en todas las presentaciones que tuvo de local y marcaron un nuevo hito para el club.

Por
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River se transformó por tercer año consecutivo en el club más convocante del mundo. Así lo señala el ranking elaborado por Transfermarkt que mide la cantidad de hinchas que asistieron a los partidos de local de su equipo que ubican al conjunto de Marcelo Gallardo en la cima, superando a conjuntos como el Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United y, por su puesto, Boca.

Lali se presentará en River el 06 y 07 de junio con entradas agotadas.
Te puede interesar:

Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River

Los datos marcan que el Millonario lidera la tabla con un promedio de asistencia por partido de 85.018 espectadores, seguido por Borussia Dortmund con 81.365 y por Bayern Múnich, que completa el podio, con 75.000.

El promedio de hinchas que asistieron al Estadio Monumental, pese al mal año futbolístico de los dirigidos por Marcelo Gallardo, se ubica incluso por arriba de la media establecida en 2024 (84.025) y en 2023 (81.906). Las cifras fueron variando debido a las distintas obras y ampliaciones de capacidad que el club fue realizando en cada remodelación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2004674061629067427&partner=&hide_thread=false

Desde el club señalaron que "este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas, que agotaron todas las ubicaciones disponibles a lo largo de la temporada y demostraron una fidelidad incondicional".

Cabe destacar que el Millonario es el único club argentino y uno de los únicos dos sudamericanos, junto a Flamengo (10°), que forma parte del top ten. Para volver a ver a otro equipo perteneciente a la región de la Conmebol hay que bajar hasta el puesto 37, donde se encuentra Cruzeiro.

Los 10 clubes más convocantes del mundo

  1. River Plate de Argentina (estadio Monumental - 85.018 espectadores)
  2. Borussia Dortmund de Alemania (Signal Iduna Park - 81.365)
  3. Bayern Munich de Alemania (Allianz Arena - 75.000)
  4. Manchester United de Inglaterra (Old Trafford - 73.987)
  5. Real Madrid de España (Santiago Bernabéu -73.658)
  6. AC Milan de Italia (Giuseppe Meazza - 73.012).
  7. Inter de Italia (San Siro - 71.934)
  8. Olympique Marsella de Francia (Orange Vélodrome - 64.973)
  9. Roma de Italia (Olímpico de Roma - 62.671)
  10. Flamengo de Brasil (Estadio Maracaná - 62.548)

24a17477a55f9eeebd228dcccda08a057ca89dbc
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A los 27 años, el defensor vuelve al país luego de una experiencia reciente en el exterior.

El ex River que jugó con Messi y ahora vuelve al fútbol argentino

León Gieco con la imágen de Loan, el niño correntino que desapareció hace un año y medio.

León Gieco en River: cantó "La Navidad de Luis" y visibilizó la búsqueda de 90 chicos perdidos

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libresde los cinco grandes argentinos

Mercado de pases: los futbolistas que quedaron libres de los cinco grandes argentinos

Desde el lado del futbolista, la opción de Inter Miami resulta atractiva tanto por lo deportivo como por lo financiero.

El ex River que está en la órbita del Inter Miami de Lionel Messi

La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Rating Cero

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

últimas noticias

La selfie de Franco Colapinto con el carnicero. 

Las vacaciones de Colapinto en Argentina: selfie con un carnicero, fans y chocolatada

Hace 3 minutos
La jubilada entregó $800 mil.

Una jubilada fue víctima de una estafa telefónica y le robaron una importante suma de dinero

Hace 11 minutos
La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 21 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 22 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 37 minutos