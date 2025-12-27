River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental Pese al mal año futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibieron el aliento de sus hinchas, quienes acompañaron al equipo en todas las presentaciones que tuvo de local y marcaron un nuevo hito para el club. Por + Seguir en







River fue el club más convocante del mundo en 2025.

River se transformó por tercer año consecutivo en el club más convocante del mundo. Así lo señala el ranking elaborado por Transfermarkt que mide la cantidad de hinchas que asistieron a los partidos de local de su equipo que ubican al conjunto de Marcelo Gallardo en la cima, superando a conjuntos como el Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United y, por su puesto, Boca.

Los datos marcan que el Millonario lidera la tabla con un promedio de asistencia por partido de 85.018 espectadores, seguido por Borussia Dortmund con 81.365 y por Bayern Múnich, que completa el podio, con 75.000.

El promedio de hinchas que asistieron al Estadio Monumental, pese al mal año futbolístico de los dirigidos por Marcelo Gallardo, se ubica incluso por arriba de la media establecida en 2024 (84.025) y en 2023 (81.906). Las cifras fueron variando debido a las distintas obras y ampliaciones de capacidad que el club fue realizando en cada remodelación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2004674061629067427&partner=&hide_thread=false , .



Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el Club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo.



https://t.co/UJDS1ONy0W pic.twitter.com/O5Vpyr5Bkp — River Plate (@RiverPlate) December 26, 2025 Desde el club señalaron que "este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas, que agotaron todas las ubicaciones disponibles a lo largo de la temporada y demostraron una fidelidad incondicional".

Cabe destacar que el Millonario es el único club argentino y uno de los únicos dos sudamericanos, junto a Flamengo (10°), que forma parte del top ten. Para volver a ver a otro equipo perteneciente a la región de la Conmebol hay que bajar hasta el puesto 37, donde se encuentra Cruzeiro.

Los 10 clubes más convocantes del mundo River Plate de Argentina (estadio Monumental - 85.018 espectadores) Borussia Dortmund de Alemania (Signal Iduna Park - 81.365) Bayern Munich de Alemania (Allianz Arena - 75.000) Manchester United de Inglaterra (Old Trafford - 73.987) Real Madrid de España (Santiago Bernabéu -73.658) AC Milan de Italia (Giuseppe Meazza - 73.012). Inter de Italia (San Siro - 71.934) Olympique Marsella de Francia (Orange Vélodrome - 64.973) Roma de Italia (Olímpico de Roma - 62.671) Flamengo de Brasil (Estadio Maracaná - 62.548) 24a17477a55f9eeebd228dcccda08a057ca89dbc