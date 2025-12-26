La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan El actor completó un exigente plan de entrenamiento y nutrición que repercutió en su imagen, para interpretar a Ulises en la adaptación cinematográfica de La Odisea. + Seguir en







Matt Damon regresó a los rodajes con una condición física renovada para su papel en el último proyecto de Christopher Nolan. El intérprete de 55 años trabajó durante meses junto a un equipo multidisciplinario de profesionales para alcanzar los requerimientos del guion. Esta transformación para el filme La Odisea demandó un enfoque integral que combinó ejercicios de fuerza con una estricta planificación alimentaria.

El proceso no fue una tarea individual, sino el resultado de una coordinación constante entre entrenadores personales, nutricionistas y médicos. Según Revista GQ, su amigo Ben Affleck bromeó en una entrevista reciente sobre la dedicación de Damon para cumplir con las expectativas de la producción. "Es la cara de alguien a quien acaban de decirle que hay fotógrafos afuera", comentó Affleck al referirse al compromiso de su colega con la rutina.

A diferencia de sus trabajos anteriores, este entrenamiento priorizó la funcionalidad y la resistencia sobre el volumen muscular excesivo. El especialista Juan Ruiz López destacó que el actor no inició desde cero, sino que cuenta con una memoria física de roles previos como Jason Bourne. La estrategia actual puso el foco en la calidad de los movimientos para evitar lesiones comunes después de los 50 años.

Matt-Damon-La-Odisea Redes Sociales La producción de testosterona y la capacidad de recuperación disminuyen con la edad, lo cual obliga a ajustar las cargas de trabajo, alimentación y horas de sueño. El líder del equipo técnico aseguró que el tiempo de descanso es tan importante como el esfuerzo en el gimnasio. “Dormir pocas horas aumentará la producción de cortisol, hormona catabólica que destruye la masa muscular”, señaló López.

También mencionó la importancia de "mantener un adecuado consumo de todos los macronutrientes, pero sobre todo de proteínas", y resaltó que fue indispensable para lograr el objetivo propuesto por Nolan. Una dieta controlada permitió que el actor mantuviera un porcentaje de grasa bajo sin perder energía para las jornadas de filmación.

La Odisea, de Christopher Nolan, tiene como protagonista a Matt Damon Redes Sociales El entrenador de Matt Damon: "La fuerza siempre debe ser la base" Juan Ruiz López asegura que la base de cualquier rutina para una persona mayor de 50 años debe ser el trabajo de fuerza, para proteger la masa muscular. El acondicionamiento metabólico de alta intensidad ayuda a la eficiencia calórica sin comprometer la estructura ósea ni los tejidos. Es importante el trabajo de core profundo, que incluye el transverso y los oblicuos internos, otorga estabilidad y previene dolores lumbares, más allá de lo estético. “Tener esta musculatura bien trabajada también nos ayudará a tener más fuerza y ser más eficientes a la hora de entrenar o correr”, concluyó López.