Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

La Manzana de las Luces es uno de los complejos históricos más importantes de Buenos Aires.

Alberga construcciones coloniales, entre ellas la Iglesia de San Ignacio, la más antigua de la ciudad. También, debajo del predio existen túneles coloniales usados para defensa y contrabando.

Hoy, la Manzana de las Luces funciona como un centro cultural y turístico, con visitas guiadas, exposiciones y actividades.

A lo largo del siglo XX, el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional y se impulsaron tareas de conservación y restauración para preservar su valor arquitectónico. La Manzana de las Luces es uno de los espacios históricos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y un punto clave para comprender el origen político, cultural y educativo del país. Ubicada en pleno casco histórico, este conjunto de edificios y pasajes subterráneos concentra siglos de historia y se convirtió en una visita imprescindible tanto para amantes del Turismo como para quienes buscan redescubrir el pasado porteño.

Hoy, combina su valor patrimonial con propuestas culturales abiertas al público. Sus edificios coloniales, patios históricos y los famosos túneles subterráneos atraen a miles de visitantes cada año. Este sitio, ubicado en el centro de Buenos Aires, no solo conserva una arquitectura única, sino que también resume buena parte de la historia argentina, convirtiéndose en un lugar imprescindible para entender la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.

Qué significado tiene la Manzana de las Luces y dónde está en Buenos Aires manzana de las luces La Manzana de las Luces es uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de Buenos Aires y concentra algunas de las edificaciones más antiguas de la ciudad.

Entre ellas se destaca la Iglesia de San Ignacio, considerada el templo más antiguo que aún permanece en pie en el territorio porteño, construido por la orden de los jesuitas que se asentó en esa zona durante la época colonial. Bajo este histórico solar se extiende una red de túneles coloniales, que en su momento fueron utilizados tanto con fines defensivos como para el contrabando.

Recorrer la Manzana de las Luces implica una experiencia cercana a un viaje al pasado, ya que permite reconstruir cómo era Buenos Aires antes de la Independencia. En el circuito se incluyen espacios emblemáticos como la mencionada Iglesia de San Ignacio, la Sala de Representantes, la Procuraduría de las Misiones y los túneles del siglo XVII, aunque estos últimos se encuentran actualmente cerrados por tareas de restauración.

El nombre Manzana de las Luces apareció por primera vez en 1821, en un artículo publicado por el periódico El Argos. La denominación surgió en referencia a la concentración de instituciones educativas, culturales y científicas que funcionaron allí a lo largo del tiempo. En ese lugar tuvieron sede el Colegio de San Ignacio (actual Colegio Nacional de Buenos Aires), el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires, el primer teatro y museo de la ciudad, la Real Imprenta de Niños Expósitos y la Biblioteca Nacional.