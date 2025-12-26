26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

A lo largo del tiempo, el espacio fue escenario de debates políticos, avances educativos y transformaciones sociales que marcaron el rumbo del país.

Por
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

  • La Manzana de las Luces es uno de los complejos históricos más importantes de Buenos Aires.
  • Alberga construcciones coloniales, entre ellas la Iglesia de San Ignacio, la más antigua de la ciudad. También, debajo del predio existen túneles coloniales usados para defensa y contrabando.
  • Hoy, la Manzana de las Luces funciona como un centro cultural y turístico, con visitas guiadas, exposiciones y actividades.
  • A lo largo del siglo XX, el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional y se impulsaron tareas de conservación y restauración para preservar su valor arquitectónico.

La Manzana de las Luces es uno de los espacios históricos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y un punto clave para comprender el origen político, cultural y educativo del país. Ubicada en pleno casco histórico, este conjunto de edificios y pasajes subterráneos concentra siglos de historia y se convirtió en una visita imprescindible tanto para amantes del Turismo como para quienes buscan redescubrir el pasado porteño.

Es un destino tranquilo en Córdoba, con menos de 100 habitantes. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la comuna que invita a viajeros a desconectar en el río

Hoy, combina su valor patrimonial con propuestas culturales abiertas al público. Sus edificios coloniales, patios históricos y los famosos túneles subterráneos atraen a miles de visitantes cada año. Este sitio, ubicado en el centro de Buenos Aires, no solo conserva una arquitectura única, sino que también resume buena parte de la historia argentina, convirtiéndose en un lugar imprescindible para entender la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.

Qué significado tiene la Manzana de las Luces y dónde está en Buenos Aires

manzana de las luces

La Manzana de las Luces es uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes de Buenos Aires y concentra algunas de las edificaciones más antiguas de la ciudad.

Entre ellas se destaca la Iglesia de San Ignacio, considerada el templo más antiguo que aún permanece en pie en el territorio porteño, construido por la orden de los jesuitas que se asentó en esa zona durante la época colonial. Bajo este histórico solar se extiende una red de túneles coloniales, que en su momento fueron utilizados tanto con fines defensivos como para el contrabando.

Recorrer la Manzana de las Luces implica una experiencia cercana a un viaje al pasado, ya que permite reconstruir cómo era Buenos Aires antes de la Independencia. En el circuito se incluyen espacios emblemáticos como la mencionada Iglesia de San Ignacio, la Sala de Representantes, la Procuraduría de las Misiones y los túneles del siglo XVII, aunque estos últimos se encuentran actualmente cerrados por tareas de restauración.

El nombre Manzana de las Luces apareció por primera vez en 1821, en un artículo publicado por el periódico El Argos. La denominación surgió en referencia a la concentración de instituciones educativas, culturales y científicas que funcionaron allí a lo largo del tiempo. En ese lugar tuvieron sede el Colegio de San Ignacio (actual Colegio Nacional de Buenos Aires), el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires, el primer teatro y museo de la ciudad, la Real Imprenta de Niños Expósitos y la Biblioteca Nacional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue el parque de atracciones más grandes de Latinoamérica, estuvo cerrado y hoy funciona nuevamente

Fue el parque de atracciones más grandes de Latinoamérica, estuvo cerrado y hoy funciona nuevamente: en qué parte de Buenos Aires está

Este destino de Uruguay tiene atracciones únicas para hacer en 2026.

Cómo es San Javier, la escapada uruguaya que tiene playa, historia y tradición y es perfecto para el verano

Es un destino ubicado en el Valle de Calamuchita, en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene 300 años de antigüedad y ofrece mucha tradición

Senderos serranos y la Cascada de Oláen, los grandes atractivos naturales de La Falda.

Turismo en Córdoba: la cascada "de novela" que te va a enamorar

En Córdoba hay un paraíso veraniego con un parque actuático y laguna de aguas turquesas.

Turismo en Córdoba: el paraíso veraniego con parque acuático y laguna de aguas turquesas

La Sagrada Familia, en Barcelona, es el lugar más visitado en toda España con más de 4,8 millones de turistas por año.

España: este año terminarán la Sagrada Familia de Barcelona, a cien años de la muerte de Gaudí

Rating Cero

Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Esta serie rusa está basada en una exitosa novela posapocalíptica.
play

Está en Netflix y ofrece la mezcla perfecta entre la ciencia ficción y el suspenso: una miniserie imperdible

Jim Carrey protagoniza el clásico navideño: El Grinch
play

La protagoniza Jim Carrey, se volvió un clásico navideño y está en Netflix: cuál es

El resultado es una película de ritmo sostenido que mantiene la tensión de principio a fin.
play

Esta remake mexicana a pura acción ya está en Netflix y es de lo más visto: de qué película se trata

Lali agotó su primer River en dos horas.

Lali agotó su primer River en dos horas y anunció una segunda fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Este k-drama es tendencia en Netflix.
play

Este drama coreano sobre una abogada y un fanatismo oculto por el k-pop llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

últimas noticias

Nuevos estudios analizaron los efectos del uso de Chat GPT.

¿Chat GPT arruina el cerebro? Descubrí lo que pasa cuando usás mucho un chatbot

Hace 29 minutos
El hecho tuvo lugar el 12 de marzo en el marco de la marcha de jubilados. 

Caso Pablo Grillo: la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero

Hace 40 minutos
La actualización se apoya en la Ley Nº 13.927 y en el Decreto Nº 2.103/22.

A cuánto llegará el trámite de la VTV con aumento en enero 2026

Hace 47 minutos
Los lugares históricos infaltables en tu agenda de Turismo porteño

Cómo es la Manzana de las Luces, el lugar que está ubicado en el centro de Buenos Aires y tiene mucha historia

Hace 47 minutos
Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales.

El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad

Hace 48 minutos