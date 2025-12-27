Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de diciembre
En una jornada sin operaciones, se mantienen los valores de cierre del viernes: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en Banco Nación. El blue se ubica por encima de los $1.500 y el MEP pasó a ser el más barato del mercado.
El dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores de cierre del viernes, ya que se trata de una rueda sin operaciones oficiales: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación. Luego de la Navidad y de una jornada política donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026, el blue se ubica por encima de los $1.500 y el MEP pasó a ser el más barato del mercado.
En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.
En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica a $1.452,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.525, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.485,45.