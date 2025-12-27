27 de diciembre de 2025 Inicio
Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Ucrania, en vísperas de las conversaciones de paz entre Zelenski y Trump

El ejército ruso atacó Kiev durante la noche del viernes, después de conocerse que el presidente ucraniano planeaba reunirse con mandatario estadounidense en Florida. Hay al menos ocho heridos.

Rusia lanzó drones y misiles hipersónicos.

Rusia lanzó drones y misiles hipersónicos.

Rusia lanzó un ataque masivo de drones y misiles supersónicos contra Ucrania durante la noche del viernes, en vísperas de las conversaciones de paz que Donald Trump y Volodomir Zelenski iban a tener lugar el domingo. Como saldo, el operativo dejó ocho personas heridas.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se encontraron en el Vaticano durante el velatorio del papa Francisco. 
De acuerdo con medios locales, el ejército ruso atacó Kiev después de que el presidente ucraniano dijera que iba a reunirse con su par estadounidense, con la intención de llegar a un acuerdo a casi cuatro años del comienzo de la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado que sus Fuerzas Armadas llevaron adelante un ataque de gran escala contra objetivos estratégicos en Ucrania, en particular instalaciones de infraestructura energética que, según Moscú, son utilizadas en beneficio del Ejército ucraniano, además de empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Zelensky y Putin

Según el comunicado oficial, la operación incluyó el uso de drones y armamento de alta precisión y largo alcance, lanzado desde plataformas terrestres, aéreas y marítimas.

Entre los sistemas empleados, Rusia destacó una nueva utilización de misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de alcanzar velocidades hasta diez veces superiores a la del sonido. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que la misión cumplió con sus objetivos: “Los objetivos del ataque se han alcanzado. Todos los objetivos designados han sido destruidos, señaló la cartera militar.

La escalada se produce luego de una serie de acciones atribuidas a Ucrania dentro de Rusia. Según informaron las autoridades rusas, Kiev atacó al menos cuatro municipios de la provincia de Bélgorod. Además, el día previo al bombardeo masivo, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron y derribaron 77 drones ucranianos sobre su territorio.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Estados Unidos por la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció este viernes que el próximo domingo se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, en el estado norteamericano de Florida para avanzar con las negociaciones de paz y terminar la guerra con Rusia que está próxima a cumplir cuatro años durante el próximo mes de febrero.

Según precisó el mandatario europeo en una conferencia de prensa, el diálogo estará enfocado en las garantías de seguridad para el país que fue invadido en 2022. Además, Zelenski indicó que el planteo de veinte puntos propuesto por Trum para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania "está listo en un 90%".

"Debemos, sin duda, encontrar algún formato en el futuro cercano en el que no sólo estén presentes Ucrania y Estados Unidos, sino que Europa también esté representada", sostuvo Zelenski sobre el deseo que tiene Kyiv para que el acuerdo de paz tenga un formato más amplio en cuanto a las partes involucradas en el conflicto.

Semanas atrás, el presidente ucraniano había mantenido diversas reuniones multilaterales con los principales líderes europeos y en las que consiguió apoyos, ante la posibilidad de que Washington se inclinara por las voluntades de Rusia. Entre los encuentros sucedidos se destacaron los que tuvo los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni, respectivamente.

