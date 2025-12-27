Desvalijaron la casa de una reconocida periodista: se llevaron hasta la cortadora de pasto Los delincuentes forzaron el portón del exterior de la propiedad y las rejas que rodeaban las puertas de ingreso. Tras revolver los rincones, los ladrones se quedaron con varios objetos de valor. Por + Seguir en







Se llevaron la PlayStation del hijo, celulares y hasta una escalera.

La periodista marplatense Clara Barrenechea fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en el barrio Las Dalias. Allí, un grupo delincuentes ingresó a su casa tras violentar el portón de acceso y las rejas externas. Como botín, llevaron numerosos objetos de valor.

De acuerdo con su testimonio, los ladrones aprovecharon su ausencia para recorrer la vivienda y desordenar todas las habitaciones. “Llegué de trabajar y me encontré con la reja forzada y todo tirado dentro de la casa”, relató Barrenechea, que trabaja en uno de los canales más conocidos de la ciudad balnearia.

Entre los elementos de valor que se llevaron los ladrones, la conductora pudo listar un televisor, la computadora con la que trabaja, un teléfono celular, la consola PlayStation de su hijo, una bicicleta rodado 29 y hasta una máquina para cortar el césped. Asimismo, sustrajeron diversas herramientas y otros equipos destinados al mantenimiento del patio.

canastos casa periodista La periodista señaló que incluso se llevaron una escalera, un detalle que la sorprendió: “Fue lo que más me llamó la atención, por el movimiento que implica”.

“Uno tiene rejas, cámaras, alarmas… y aun así no alcanza. Es una sensación de indefensión absoluta”, expresó con mucha angustia.

En el lugar trabajó personal de la Delegación Departamental de Investigaciones junto a peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para intentar identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad de la vivienda resultaron dañadas durante el hecho, por lo que los investigadores analizan ahora registros fílmicos de domicilios vecinos y de la vía pública.