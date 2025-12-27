IR A
IR A

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

La conductora de Bendita TV habló por primera vez sobre el tipo de relación que tenía con su compañero de programa, en medio de especulaciones.

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Redes sociales

La nueva conductora de Bendita, Edith Hermida, habló por primera vez sobre su vínculo con el conductor anterior, Beto Casella, con quien compartió 20 años de programa y se vieron envueltos en rumores de romance en varias ocasiones. “No pasó nada”, indicó y terminó con las especulaciones.

La panelista habló sobre la posibilidad de que el mediático esté al frente de Bendita.
Te puede interesar:

¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

Los periodistas no solo tenían una gran química al aire, sino también fuera de la pantalla. A pesar de que cambiaban el panel del equipo, ellos dos mantenían su puesto y, es por eso que, ante la salida de Beto, Edith tomó su lugar.

Pero las versiones de romance entre ambos fueron noticia en diferentes años. Sin embargo, ahora que el conductor se mudó a América TV con otro proyecto, la conductora pudo abrirse sentimentalmente en el programa de La mañana con Moria en El Trece y desmintió todo.

Beto Casella Edith Hermida Bendita

“No pasó nada. Nunca. A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos, pero nada más que eso. La verdad es que no lo pensé... ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser, pero no”, indicó.

Por último, agregó: “Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó".

¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

Después de dos décadas al frente de Bendita TV, el conductor Beto Casella dejó su puesto, enojado por algunas decisiones y malos tratos de Canal 9, y trascendió que entre los candidatos a reemplazarlo está Marcelo Polino. Esto provocó una inesperada reacción de quien tomó el lugar del mediático, Edith Hermida. "Yo se lo dije", aseguró.

"No me molestan los rumores. Yo me lo crucé a Polino en el canal cuando hicieron un evento y me le acerqué y le dije: 'Vos serías un gran conductor de Bendita'. Yo se lo dije", remarcó la panelista.

La conductora del ciclo de humor y actualidad más popular de la Argentina explicó en su momento que decidió quedarse en la señal a pesar de la salida de Casella por una decisión profesional: "Yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30. Cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica".

La mediática contó que, a diferencia de sus colegas que se manejaban de forma independiente, ella valora la estabilidad y la antigüedad acumulada en el canal hace casi tres décadas. Esta realidad fue la que influyó para quedarse "en casa" y no aventurarse a nuevos destinos con Casella.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

últimas noticias

La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 13 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 14 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 29 minutos
Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Hace 44 minutos
Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Hace 1 hora