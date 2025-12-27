Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

La conductora de Bendita TV habló por primera vez sobre el tipo de relación que tenía con su compañero de programa, en medio de especulaciones.

La nueva conductora de Bendita, Edith Hermida, habló por primera vez sobre su vínculo con el conductor anterior, Beto Casella, con quien compartió 20 años de programa y se vieron envueltos en rumores de romance en varias ocasiones. “No pasó nada”, indicó y terminó con las especulaciones.

Los periodistas no solo tenían una gran química al aire, sino también fuera de la pantalla. A pesar de que cambiaban el panel del equipo, ellos dos mantenían su puesto y, es por eso que, ante la salida de Beto, Edith tomó su lugar.

Pero las versiones de romance entre ambos fueron noticia en diferentes años. Sin embargo, ahora que el conductor se mudó a América TV con otro proyecto, la conductora pudo abrirse sentimentalmente en el programa de La mañana con Moria en El Trece y desmintió todo.

“No pasó nada. Nunca. A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos , pero nada más que eso. La verdad es que no lo pensé... ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser, pero no”, indicó.

Por último, agregó: “Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó".

¿Se suma Marcelo Polino a Bendita? Cuál fue la reacción de Edith Hermida ante los rumores

Después de dos décadas al frente de Bendita TV, el conductor Beto Casella dejó su puesto, enojado por algunas decisiones y malos tratos de Canal 9, y trascendió que entre los candidatos a reemplazarlo está Marcelo Polino. Esto provocó una inesperada reacción de quien tomó el lugar del mediático, Edith Hermida. "Yo se lo dije", aseguró.

"No me molestan los rumores. Yo me lo crucé a Polino en el canal cuando hicieron un evento y me le acerqué y le dije: 'Vos serías un gran conductor de Bendita'. Yo se lo dije", remarcó la panelista.

La conductora del ciclo de humor y actualidad más popular de la Argentina explicó en su momento que decidió quedarse en la señal a pesar de la salida de Casella por una decisión profesional: "Yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30. Cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica".

La mediática contó que, a diferencia de sus colegas que se manejaban de forma independiente, ella valora la estabilidad y la antigüedad acumulada en el canal hace casi tres décadas. Esta realidad fue la que influyó para quedarse "en casa" y no aventurarse a nuevos destinos con Casella.