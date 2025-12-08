8 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el destino que está repleto de lugares para refrescarse en verano

Este lugar es un paraíso natural lleno de hermosos paisajes y ríos cristalinos.


En Córdoba hay un destino repleto de lugares para refrescarse durante el verano.

En Córdoba hay un destino repleto de lugares para refrescarse durante el verano.


  • Santa Rosa de Calamuchita es una ciudad situada en el Valle de Calamuchita, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba.
  • Montañas, senderos, trekking guiado, yoga a orillas del río, música, teatro, cine, son las bases de la propuesta turística de esta localidad.
  • Se encuentra a aproximadamente 96 km de la ciudad capital de Córdoba y forma parte de un popular circuito turístico junto a otras localidades del valle.
  • Hay una amplia variedad de actividades al aire libre, como caminatas por la montaña, paseos en bicicleta, pesca deportiva, actividades acuáticas y mucho más

Santa Rosa es un ciudad serrana situada en el Departamento de Calamuchita, Córdoba, a 96 km de la capital provincial y a 24 km de la ciudad de Embalse, a través de la ruta provincial 5. Localidad bañada por el Río Santa Rosa, con hermosas playas que brindan la posibilidad de disfrutar del verano.

Este destino es ideal para visitar en verano. 


Con sus hermosos paisajes, ríos cristalinos y sierras imponentes, este lugar es perfecto para aquellos que buscan disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Balnearios como El Puchuqi, Miami y La Olla en la zona de Santa Mónica son algunos de los más populares para refrescarse durante los días de calor.

En esta localidad hay una amplia variedad de actividades al aire libre, como caminatas por la montaña, paseos en bicicleta, pesca deportiva, actividades acuáticas y mucho más. Además, degustar la deliciosa gastronomía local, que ofrece una gran cantidad de platos típicos de la zona.

Córdoba Santa Rosa de Calamuchita

Dónde queda Santa Rosa de Calamuchita

Santa Rosa de Calamuchita es una ciudad situada en el Valle de Calamuchita, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba, ubicado sobre la Ruta Provincial 5.

Se encuentra a aproximadamente 96 km de la ciudad capital de Córdoba y forma parte de un popular circuito turístico junto a otras localidades del valle, a solo 13 km de Villa General Belgrano.

Qué puedo hacer en Santa Rosa de Calamuchita

El microclima, con días soleados y noches frescas, convierten a Santa Rosa en un destino imperdible para los visitantes que quieren disfrutar de caminatas, paseos en bicicletas, meditación y experiencias al aire libre.

Montañas, senderos, trekking guiado, yoga a orillas del río, música, teatro, cine, son las bases de la propuesta que Santa Rosa tiene armada.

También se puede recorrer la costanera del río Santa Rosa con sus playas y balnearios, hacer trekking al Cerro Vía Crucis, o visitar la Parroquia Santa Rosa de Lima que funciona como museo histórico. Otras opciones incluyen pasear por el Puente Colgante, la Escalera de los Inmigrantes o la Reserva Natural La Cascada.

Las playitas de Puchuqui y Miami resaltan como imperdibles, con aguas profundas para nadar y uno de los sectores de arena más amplios de la localidad.

Cómo llegar a Santa Rosa de Calamuchita

Para quienes van en auto, se debe tomar la Ruta Provincial N° 5 en dirección sur, pasando por localidades como Alta Gracia, Anisacate, La Bolsa y Villa General Belgrano. Continúa por esta ruta hasta llegar a Santa Rosa de Calamuchita.

Quienes puedan acceder en colectivo, tienen la opción de la empresa Buses Lep. Los autobuses salen desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba (T2) y arriban a la estación de autobuses de Santa Rosa de Calamuchita, ubicada en Av. Int. A. Llanos. (Se recomienda verificar los horarios y precios actualizados directamente con las empresas de transporte o a través de plataformas de venta de pasajes en línea como Plataforma 10 o redBus)

Para llegar a Santa Rosa de Calamuchita desde Buenos Aires en avión, debes volar a Córdoba (COR) desde Aeroparque o Ezeiza, y luego tomar un autobús o transfer desde el aeropuerto de Córdoba (COR) hacia Santa Rosa de Calamuchita, ya que no hay aeropuerto en el destino final; el tramo aéreo es rápido, pero el viaje terrestre desde Córdoba toma unas 2-3 horas.

