Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026 A nueve jornadas de finalizar el año y con las vacaciones por comenzar, miles de argentinos ya analizan el próximo calendario de feriados. Conocé las fechas.







Si bien las fechas oficiales aún no están, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026.

En total serán 16 y de ellos 12 entran en el rango de los inamovibles y cuatro en los trasladables. Además, los meses de febrero, abril, mayo, junio y diciembre serán los que más feriados tendrán, con dos cada uno.

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquellas fechas que caigan entre martes y miércoles y sean las denominadas trasladables se pasarán al lunes anterior y, en el caso de que sean jueves o viernes, al lunes siguiente.

En este sentido, y antes de pasar a detallar mes a mes cuáles son, dependiendo de la época del año, los destinos más visitados del país cada fin de semana largo, por clima, propuestas y paisajes, entre los principales tips, donde también ingresa la distancia con la Ciudad de Buenos Aires, son:

La Costa Atlántica bonaerense, Córdoba, Misiones, Mendoza, Salta y Jujuy, Bariloche y Puerto Madryn están entre los principales destinos. Cada uno aporta su belleza natural, paisajes y cultura que año a año atraen a los turistas. Feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero Año Nuevo, feriado inamovible. Lunes 16 de febrero Carnaval, feriado inamovible. Martes 17 de febrero Carnaval, feriado inamovible. Martes 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible. Jueves 2 de abril Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible. Viernes 3 de abril Viernes Santo, feriado inamovible. Viernes 1° de mayo Día del Trabajo, feriado inamovible. Lunes 25 de mayo Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible. Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible. Jueves 9 de julio Día de la Independencia, feriado inamovible. Viernes 25 de diciembre Navidad, feriado inamovible. Feriados trasladables Jueves Santo, día no laborable.

Miércoles 17 de junio Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable. Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable. Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable. Viernes 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable. Feriados con fines turísticos Jueves Santo, día no laborable.

