Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

A nueve jornadas de finalizar el año y con las vacaciones por comenzar, miles de argentinos ya analizan el próximo calendario de feriados. Conocé las fechas.

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

  • Si bien las fechas oficiales aún no están, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026.
  • En total serán 16 y de ellos 12 entran en el rango de los inamovibles y cuatro en los trasladables. Además, los meses de febrero, abril, mayo, junio y diciembre serán los que más feriados tendrán, con dos cada uno.
  • La Costa Atlántica bonaerense, Córdoba, Misiones, Mendoza, Salta y Jujuy, Bariloche y Puerto Madryn están entre los principales destinos. Cada uno aporta su belleza natural, paisajes y cultura que año a año atraen a los turistas.

Aunque muchas familias y grupos de amigos deciden iniciar las vacaciones de verano antes y durante las fiestas, eligiendo destinos de Argentina o del exterior para cerrar y recibir el nuevo año, muchas también empiezan a pensar en las escapadas que podrán realizar en cada fin de semana largo de 2026 y, por eso, observar el calendario también empieza a ser una acción protagonista.

Calendario de feriados 2026.
Si bien las fechas oficiales aún no están, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la celebración del carnaval en febrero será uno de los fines de semana largos de 2026, más concurrido por la variada oferta de destinos, su agenda de festivales y fiestas nacionales, para comenzar, de a poco, a cerrar la temporada estival.

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquellas fechas que caigan entre martes y miércoles y sean las denominadas trasladables se pasarán al lunes anterior y, en el caso de que sean jueves o viernes, al lunes siguiente.

Qué meses tendrán más feriados en el 2026

En total serán 16 y de ellos 12 entran en el rango de los inamovibles y cuatro en los trasladables. Además, los meses de febrero, abril, mayo, junio y diciembre serán los que más feriados tendrán, con dos cada uno. De ahí, y según las fechas, será la cantidad de días para tomarse el descanso y aprovechar a viajar y conocer el país.

En este sentido, y antes de pasar a detallar mes a mes cuáles son, dependiendo de la época del año, los destinos más visitados del país cada fin de semana largo, por clima, propuestas y paisajes, entre los principales tips, donde también ingresa la distancia con la Ciudad de Buenos Aires, son:

La Costa Atlántica bonaerense, Córdoba, Misiones, Mendoza, Salta y Jujuy, Bariloche y Puerto Madryn están entre los principales destinos. Cada uno aporta su belleza natural, paisajes y cultura que año a año atraen a los turistas.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero

Año Nuevo, feriado inamovible.

  • Lunes 16 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

  • Martes 17 de febrero

Carnaval, feriado inamovible.

  • Martes 24 de marzo

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

  • Jueves 2 de abril

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible.

  • Viernes 3 de abril

Viernes Santo, feriado inamovible.

  • Viernes 1° de mayo

Día del Trabajo, feriado inamovible.

  • Lunes 25 de mayo

Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

  • Sábado 20 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

  • Jueves 9 de julio

Día de la Independencia, feriado inamovible.

  • Viernes 25 de diciembre

Navidad, feriado inamovible.

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

  • Lunes 17 de agosto

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

  • Lunes 12 de octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

  • Viernes 20 de noviembre

Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Feriados con fines turísticos

