26 de abril de 2026 Inicio
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Conocé Córdoba en 2026: en qué consiste el Camino del Queso

La provincia se prepara para una nueva edición de degustación de los productos regionales estrella.

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Todo lo que tenés que saber sobre el Camino del Queso en Córdoba. 

Todo lo que tenés que saber sobre el Camino del Queso en Córdoba. 

APTA
  • Córdoba lanzó el Camino del Queso como nuevo corredor turístico gastronómico.
  • El circuito integra producción láctea, cultura local y experiencias para visitantes.
  • Participan municipios del interior con fuerte tradición quesera.
  • El proyecto busca impulsar un desarrollo turístico sostenible y con participación local.

La provincia de Córdoba suma una nueva propuesta a su oferta turística con el lanzamiento del Camino del Queso, un circuito que pone en primer plano la producción láctea y su vínculo con las economías regionales. La iniciativa fue presentada por la Agencia Córdoba Turismo junto a la Fundación Universitaria Mariano Moreno, en articulación con municipios y actores del sector.

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Queso
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El proyecto se plantea como un plan integral que no solo apunta a atraer visitantes, sino también a ordenar y visibilizar un entramado productivo que forma parte de la identidad provincial. La propuesta incluye desde la promoción del corredor gastronómico hasta la generación de instancias de capacitación para quienes participan de la actividad turística, con un enfoque que busca sostener el desarrollo en el tiempo.

Dónde queda el Camino del Queso en Córdoba

El Camino del Queso se extiende por distintas localidades del interior cordobés, con participación de municipios como Villa María, Villa Nueva, La Laguna y Arroyo Cabral, además de la Traslasierra. Estas zonas concentran una parte relevante de la producción láctea de la provincia y funcionan como base del recorrido.

El trazado no responde a un único camino lineal, sino a un conjunto de puntos conectados por la actividad productiva y por una propuesta turística que se construye a partir de cada territorio.

Ruta del Queso

Todo lo que hay que saber sobre el Camino del Queso en Córdoba

El circuito propone una experiencia que combina visitas a establecimientos productivos, degustaciones y recorridos por espacios vinculados a la cultura local. La iniciativa pone el foco en la diversidad de la producción, que incluye quesos de vaca, cabra y oveja, con distintas técnicas y escalas de elaboración.

Desde la Agencia Córdoba Turismo destacan que el objetivo es visibilizar esa capacidad productiva y generar un vínculo directo entre productores y visitantes. El proyecto también contempla la creación de una marca propia y materiales audiovisuales que reflejan los procesos de elaboración.

Arroyo Los Patos y las Sierras Grandes de fondo
Arroyo Los Patos y las Sierras Grandes de fondo.

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Otro de los ejes es la participación de las comunidades locales, tanto en la oferta de experiencias como en la construcción del circuito. Para eso se impulsa un relevamiento de recursos turísticos que incluye patrimonio cultural, gastronomía y actividades recreativas.

El Camino del Queso incorpora además programas de formación dirigidos a prestadores y emprendedores, con la intención de mejorar la calidad del servicio y consolidar una propuesta que combine turismo y producción regional. La iniciativa se suma así a otras rutas temáticas que buscan diversificar la oferta y ampliar las opciones para quienes recorren la provincia.

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