25 de abril de 2026 Inicio
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Feroz temporal en Río Tercero: las impactantes imágenes de la caída de granizo

Después del paso de la tormenta, las calles continúan cubiertas de hielo. Desde la Municipalidad informaron que hubo varias calles anegadas y voladuras de techo. "Horrible, nunca vi algo igual. Destruyó todo, no dejó nada", aseguraron los vecinos.

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Las calles amanecieron cubiertas de hielo. 

Imágenes de redes sociales @Luciano434

La localidad cordobesa de Río Tercero, ubicada a unos 100 kilómetros de la capital provincial de Córdoba, fue escenario de un feroz temporal de granizo, viento y lluvia durante la noche del viernes que generó destrozos y dejó las calles cubiertas de hielo.

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Tan solo 14 horas después de la tormenta se reportó una acumulación de hielo de entre 40 y 50 centímetros, una postal clara de la cantidad de granizo que cayó durante el temporal.



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Omar, un vecino con más de cinco décadas que vive en el barrio más afectado, expresó su asombro en diálogo con C5N: "Hace 50 y tantos años que vivo aquí y jamás he visto algo igual. Agua sí, pero hielo de esta manera no había visto nunca".

El vecino relató que el fenómeno comenzó en cuestión de segundos pasadas las 19, antes de dar paso a una violenta combinación de agua y viento. Además, describió la angustia de sentir el sonido del granizo golpeando sobre su techo de chapa: "El ruido era ensordecedor".

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En esa misma línea otro residente, llamado Martín, calificó la experiencia como "horrible" y destacó la rapidez con la que se destruyó la vegetación y se inundaron las calles. "Fue muy poco tiempo, pero destruyó todo. Yo creía que era un tornado por el ruido que hacía, pero era la piedra lo que golpeaba", afirmó.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la zona, advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas tormentas con abundante caída de agua y ocasional granizo para las próximas horas y durante el resto del día.

Impactantes imágenes del temporal que afectó Río Tercero

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