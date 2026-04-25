El pueblo de Córdoba con balnearios de arena fina, trekking serrano, sabores y cabañas

El ritmo cotidiano encuentra un contrapunto en destinos donde la pausa no es una promesa sino una experiencia concreta. En ese mapa, Villa Icho Cruz aparece como una opción que combina río, sierras y una escala distinta a la de los centros turísticos más concurridos. Ubicado en el Valle de Punilla, este pueblo sostiene una identidad marcada por el entorno natural y por una historia que todavía se percibe en sus senderos.

Conocida como la “ Capital del Paisaje ”, la localidad propone una escapada donde el agua y la montaña organizan la jornada. El nombre, de origen quechua, remite a una referencia simple que se refleja en su traza urbana y en su vínculo con el ambiente. La experiencia no se apoya en grandes desarrollos sino en la posibilidad de recorrer, descansar y descubrir.

Villa Icho Cruz se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba , dentro del Valle de Punilla. Su ubicación permite acceder en poco tiempo desde la capital provincial, lo que la convierte en un destino elegido para escapadas de fin de semana . El entorno serrano y la cercanía con otras localidades turísticas amplían las opciones de recorrido en la zona.

El río Icho Cruz funciona como eje de la experiencia. Sus balnearios de arena fina marcan una diferencia dentro de las sierras, con espacios que permiten tanto el descanso como actividades recreativas. Las áreas cuentan con servicios, parrillas y propuestas gastronómicas que acompañan la estadía.

El destino también ofrece alternativas para quienes buscan movimiento. Hay circuitos para cicloturismo, canchas deportivas y senderos que atraviesan el paisaje serrano. Entre ellos, se destacan recorridos que conectan con Cuesta Blanca o que avanzan por sectores donde todavía se conservan rastros de la cultura comechingona, con morteros y formaciones que remiten a antiguos asentamientos.

Villa Icho Cruz - Córdoba Ichocruz.gob.ar

Las caminatas y cabalgatas permiten ampliar la experiencia y acceder a zonas menos transitadas. A esto se suma una oferta gastronómica que incluye platos regionales y propuestas simples en comedores familiares. El alojamiento se adapta a distintos planes, con cabañas, campings y hosterías integradas al entorno.

Cómo llegar a Villa Icho Cruz

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 9 y la autopista Córdoba-Rosario, en un recorrido de aproximadamente 746 kilómetros que demanda cerca de ocho horas de viaje. También es posible llegar desde la capital cordobesa en menos de una hora por rutas provinciales.