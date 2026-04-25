25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El pueblo de Córdoba con balnearios de arena fina, trekking serrano, sabores y cabañas

El increíble lugar en las sierras cordobesas para visitar en las próximas vacaciones.

Por
El pueblo poco conocido de Córdoba para ir en las próximas vacaciones. 

El pueblo poco conocido de Córdoba para ir en las próximas vacaciones. 

Ichocruz.gob.ar
  • Villa Icho Cruz se presenta como una alternativa tranquila dentro del Valle de Punilla.
  • El río y sus playas de arena fina concentran la mayor atracción del destino.
  • El pueblo combina naturaleza, historia comechingona y propuestas de trekking.
  • La oferta de cabañas y gastronomía completa una escapada accesible y cercana.

El ritmo cotidiano encuentra un contrapunto en destinos donde la pausa no es una promesa sino una experiencia concreta. En ese mapa, Villa Icho Cruz aparece como una opción que combina río, sierras y una escala distinta a la de los centros turísticos más concurridos. Ubicado en el Valle de Punilla, este pueblo sostiene una identidad marcada por el entorno natural y por una historia que todavía se percibe en sus senderos.

Te puede interesar:

Feroz temporal en Río Tercero: las impactantes imágenes de la caída de granizo

Villa Icho Cruz - Córdoba

Conocida como la “Capital del Paisaje”, la localidad propone una escapada donde el agua y la montaña organizan la jornada. El nombre, de origen quechua, remite a una referencia simple que se refleja en su traza urbana y en su vínculo con el ambiente. La experiencia no se apoya en grandes desarrollos sino en la posibilidad de recorrer, descansar y descubrir.

Dónde queda Villa Icho Cruz

Villa Icho Cruz se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba, dentro del Valle de Punilla. Su ubicación permite acceder en poco tiempo desde la capital provincial, lo que la convierte en un destino elegido para escapadas de fin de semana. El entorno serrano y la cercanía con otras localidades turísticas amplían las opciones de recorrido en la zona.

Qué puedo hacer en Villa Icho Cruz

El río Icho Cruz funciona como eje de la experiencia. Sus balnearios de arena fina marcan una diferencia dentro de las sierras, con espacios que permiten tanto el descanso como actividades recreativas. Las áreas cuentan con servicios, parrillas y propuestas gastronómicas que acompañan la estadía.

El destino también ofrece alternativas para quienes buscan movimiento. Hay circuitos para cicloturismo, canchas deportivas y senderos que atraviesan el paisaje serrano. Entre ellos, se destacan recorridos que conectan con Cuesta Blanca o que avanzan por sectores donde todavía se conservan rastros de la cultura comechingona, con morteros y formaciones que remiten a antiguos asentamientos.

Villa Icho Cruz - Córdoba

Las caminatas y cabalgatas permiten ampliar la experiencia y acceder a zonas menos transitadas. A esto se suma una oferta gastronómica que incluye platos regionales y propuestas simples en comedores familiares. El alojamiento se adapta a distintos planes, con cabañas, campings y hosterías integradas al entorno.

Cómo llegar a Villa Icho Cruz

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 9 y la autopista Córdoba-Rosario, en un recorrido de aproximadamente 746 kilómetros que demanda cerca de ocho horas de viaje. También es posible llegar desde la capital cordobesa en menos de una hora por rutas provinciales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Traslasierra en Córdoba, el lugar ideal para desconectar. 

Recorré Argentina en 2026: el lugar ideal para desconectar de la rutina y cuidar la salud conectando con la naturaleza

Ese paisaje volcánico la distingue de otros destinos de la provincia y la convierte en un lugar con identidad propia.

El pueblo de Córdoba que tiene todo para vivir en paz: cuál es

play

"Nos prometió contratos en dólares y nos vendió por Telegram": habló una de las víctimas de Argentina Casting

Escuela primaria General José de San Martín, en La Calera.

Tragedia en una escuela de Córdoba: un alumno de 11 años falleció tras descompensarse en el recreo

play

El fiscal Di Santo se quebró ante el jurado: "Es falso que Barzola no fue investigado"

Martina Scalko es la joven desaparecida.

Misterio en Córdoba: buscan a una joven que desapareció de una comunidad terapéutica

Rating Cero

¿Todo mal entre Mac Allister y Cova?

Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien"

Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.
play

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Demichelis, de novia.

Martín Demichelis tiene nueva novia en España: qué opina Evangelina Anderson

Moria opinó de todo.

Moria Casán reveló la verdad sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Él odia..."

Futuros Spin-offs de variantes: El showrunner de Spider-Noir confirmó que hay múltiples proyectos adicionales de variantes en desarrollo, buscando aplicar el mismo concepto de poner a una variante arácnida en un género cinematográfico específico.

Cuáles son todas las producciones que tiene pensado Marvel para las variantes de Spider-Man

Se esperan más sorpresas en Gran Hermano Generación Dorada. 

Un famoso muy reconocido se suma a Gran Hermano 2026: quién es

últimas noticias

¿Todo mal entre Mac Allister y Cova?

Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien"

Hace 35 minutos
Luna en Leo: ¿Cómo impacta en el protagonismo de todos los signos?.

La Luna en Leo de hoy: cómo impacta en el protagonismo de todos los signos

Hace 45 minutos
play
Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

Hace 52 minutos
Todo está disponible para recorrerlo a pie.

Escapada de Buenos Aires: está cerca de Mar del Plata, tiene 2 habitantes y tenés que visitarlo

Hace 54 minutos
El auto de Colapinto será un Lotus E20 modelo 2012.

Presentaron el auto que usará Colapinto para la exhibición en Buenos Aires

Hace 59 minutos