Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

El destino perfecto para un día de campo con mucha tranquilidad y una buena opción para los aficionados a la pesca.

La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

  • Es un pequeño paraje rural ubicado en el Partido de Chivilcoy, en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.
  • La ruta más común y rápida es a través de la RN7 y la RN5.
  • Indacochea nació a partir del ferrocarril, tras la inauguración de la estación en 1911.
  • Es un escenario poco conocido para hacer pesca deportiva.

Para quienes tienen la suerte de poder perderse en los tranquilos caminos de tierra que se desprenden de la Ruta 5, un pequeño punto en el mapa de Chivilcoy les regalará una postal que muchos creían olvidada. Con la historia de un ferrocarril que se fue y dejó tras de sí apenas algunas construcciones y mucho silencio, Indacochea es la excusa perfecta para bajar un cambio, apagar el celular y respirar el aire más puro de la pampa.

Ubicado a 190 kilómetros de CABA y a 31 de la ciudad de Chivilcoy, Indacochea nació a partir del ferrocarril. Su estación fue inaugurada el 15 de mayo de 1911, gracias a la donación de tierras que dio origen a su nombre.

Esta pequeña localidad, que hoy solo cuenta con 5 habitantes, se desarrolló con la llegada del Ferrocarril Midland, acumulando hasta 200 habitantes. En su época más próspera tuvo comercios, un bar, se construyó la Escuela N° 26 y la Capilla María Auxiliadora. Sin embargo, la clausura del ferrocarril en 1977 marcó el inicio del despoblamiento del lugar.

Desde ese entonces, su mayor atractivo es el silencio reinante y la tranquilidad del ambiente, siendo el escenario perfecto para una tarde de campo, alejado del trajín diario de las grandes ciudades.

Dónde queda Indacochea

Indacochea

Es un pequeño paraje rural ubicado en el Partido de Chivilcoy, en el oeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a unos 31 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Chivilcoy.

Se llega a través de un camino rural que se desprende de la Ruta Nacional N° 5. Está ubicado casi a orillas del tradicional Río Salado, lo que es clave para su principal atractivo. Limita con los partidos vecinos de Alberti y 25 de Mayo.

Qué puedo hacer en Indacochea

La pesca deportiva es su principal atractivo. Gracias a su cercanía al Río Salado, y particularmente a la zona donde se halla el puente sobre el río, es un lugar conocido en la región para realizar esta práctica.

Indacochea 3

Aunque la línea del Ferrocarril Midland fue clausurada y las vías levantadas, el edificio de la estación permanece como un testimonio histórico. La localidad es un atractivo en sí misma; se construyó prácticamente a lo largo de una sola calle. Se pueden ver las casas de campo, algunas muy antiguas, que reflejan la vida rural.

Visitar Indacochea es una inmersión en la historia de los pueblos rurales que surgieron y decayeron con el ferrocarril.

Lo interesante de este lugar es su cercanía a la ciudad de Chivilcoy. Esto permite un plan de descanso y naturaleza durante la tarde, con unos mates junto al río, y un paseo nocturno por la ciudad cabecera del partido.

Cómo llegar a Indacochea

La forma más sencilla y directa de llegar a Indacochea desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es viajando en auto. El viaje tiene una duración aproximada de 2 horas y media ya que hay que recorrer una distancia de unos 181 km.

Desde CABA, tomar la Autopista Acceso Oeste / RN7 en dirección al oeste. Luego, continuar por la Ruta Nacional 7 (RN7) hasta que conectes con la Ruta Nacional 5 (RN5). Hay que seguir por esta ruta hasta pasar Luján y Mercedes.

A la altura de Chivilcoy, o un poco antes, tenés que tomar la salida hacia el camino rural que te lleva a la entrada del pueblo. Indacochea se encuentra a unos 31 km al sudoeste de Chivilcoy, al desviarte de la RN5.

