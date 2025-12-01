Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

La modelo apuntó contra la periodista después de que el exfutbolista tuviera un fuerte cruce con su ex en las redes sociales. “Entiendo que esto le sirva a personas que quieran resurgir al medio y no voy a dejar que me use”, comenzó con su explicación.

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

En medio de la polémica entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli , Ivana Figueiras, acusada de ser la tercera en discordia de le matrimonio, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales contra la periodista y anunció su separación del exfutbolista.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

En su primer descargo, la modelo aseguró que “ hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias”, comenzó.

Tras cuatro meses de relación, la modelo precisó que su relación con el exdelantero comenzó un 14 de julio y que desde entonces “sufrí amenazas de todo tipo”, e incluso apuntó contra Bonelli: “Su ex escribiéndole diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías, la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos en Instagram. Toda una locura que viví. Estuve con alguien separado, si él no le dejó las cosas claras a su ex no es un problema mío. No vivo de este circo ”.

Sin embargo, después el panelista Gonzalo Sorbo aportó información exclusiva donde Figueiras anunció su separación de Cvitanich. “No lo vas a ver en las redes ahora porque le saqué screenshot hace dos, tres días”, explicó.

La propia modelo hizo una captura de pantalla donde tenía un comentario de una seguidora y decidió responder con contundencia: “ Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen . Gracias por tan lindos mensajes”.

“Todo esto fue una locura. Y que quede claro: yo no rompí ninguna familia”, concretó con total contundencia en sus historias.

Horas antes de dicho anuncio, el ex – Banfield, entre otros, había publicado en redes un posteo dedicado a su novia donde le puso “Te amo. Gracias por todo”, sin embargo, posteriormente directamente desactivó su cuenta de Instagram.

La reacción de Darío Cvitanich tras los dichos de Chechu Bonelli

Ante las declaraciones de la periodista Chechu Bonelli, el exdeportista Darío Cvitanich comentó una nota del diario Inbobae donde hablaron del caso: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi flia, mi pareja y mi vida NO…”, opinó sobre su exnovia.

La exmodelo Chechu Bonelli brindó una entrevista en la que habló sobre el fin de su vínculo con el exfutbolista Darío Cvitanich, y reveló que ya firmó los papeles de divorcio. “Ahora estoy bien. Fue un proceso. Uno se casa para toda la vida; soy católica y prometí amarlo en todo momento”, remarcó.

La pareja se separó en 2025, después de 14 años juntos, en los que tuvieron tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia.