Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.300.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas digitales muestran un rendimiento más elevado en inversiones breves. Comparar modalidades ayuda a conservar el valor del dinero frente a la suba de precios.

A partir de la eliminación de la tasa mínima garantizada

A partir de la eliminación de la tasa mínima garantizada, cada banco define libremente los intereses que ofrece. 

  • Estimar el rendimiento de una inversión a 30 días permite comparar qué entidades ofrecen mejores tasas en diciembre.
  • La diferencia entre operar en sucursal o por canales digitales impacta directamente en los intereses obtenidos.
  • Las tasas actuales muestran variaciones importantes entre bancos, impulsadas por la desregulación del mercado.
  • Evaluar la relación entre inflación y plazos fijos ayuda a determinar si el rendimiento mantiene el poder de compra.

El cálculo de ganancias por un depósito a corto plazo vuelve a ser una consulta frecuente entre quienes buscan alternativas simples para resguardar su dinero. Con un capital de 5.300.000 pesos, la comparación entre opciones presenciales y digitales muestra resultados distintos y conviene observar con detalle cómo rinden estas inversiones durante el último mes del 2025.

A partir de la eliminación de la tasa mínima garantizada, cada banco define libremente los intereses que ofrece. Este cambio generó una competencia marcada entre entidades, donde los canales electrónicos suelen presentar mejores condiciones que las operaciones presenciales en sucursal. Por eso, revisar la tasa nominal anual (TNA) y la tasa efectiva anual (TEA) es clave al tomar una decisión.

Las variaciones entre bancos, las proyecciones económicas y la dinámica de inflación mensual influyen en el rendimiento final. Observar el balance entre tasas e inflación ayuda a entender si los intereses generados realmente protegen el capital invertido durante el mes.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $5.300.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento a 30 días muestra diferencias claras según la modalidad elegida. En operaciones realizadas de manera presencial en una sucursal del Banco Nación, el depósito de 5.300.000 pesos genera intereses por 93.657,53 pesos con una TNA del 21,50% y una TEA del 23,75%. De este modo, el monto al finalizar el plazo asciende a 5.393.657,53 pesos.

En cambio, cuando la inversión se concreta por plataformas electrónicas, la rentabilidad mejora. Con una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, los intereses obtenidos llegan a 113.260,27 pesos, lo que eleva el total a 5.413.260,27 pesos al término del mes.

Esta diferencia muestra la ventaja que ofrecen los canales digitales, donde los bancos suelen incentivar la autogestión con tasas más competitivas. Además, permiten reinvertir en forma inmediata al vencimiento, haciendo más simple y eficiente la operatoria.

Dinero plata sueldo efectivo

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación mensual rondan niveles cercanos al 2%, según proyecciones conocidas. Bajo este contexto, los plazos fijos conservan atractivo para quienes buscan un rendimiento previsible y, en el caso de las tasas más altas, aún pueden superar la variación de precios estimada.

Para mantener una rentabilidad real positiva, los especialistas aconsejan renovar cada mes tanto el capital como los intereses, lo que permite un rendimiento acumulado más adecuado ante posibles cambios en las tasas o ajustes inflacionarios.

