Turismo en Argentina: el destino hermoso que se presta para pasar la Navidad

La tradición y la cultura alemana se fusionan en eventos y mercados locales. Esta localidad cordobesa ofrece diversas propuestas y actividades durante esta época del año.

Villa General Belgrano se transforma en un verdadero pueblo alpino de cuento de hadas durante la Navidad. Ubicado en el pintoresco Valle de Calamuchita , esta locación cordobesa ofrece una experiencia navideña distintiva en Argentina.

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Si bien Villa General Belgrano se caracteriza por ser encantadora durante todo el año , por su arquitectura y su paisaje, la mística del lugar se intensifica en el marco de las fiestas de fin de año. Sus calles adoquinadas y casas de estilo alpino se adornan profusamente con motivos navideños, creando una atmósfera mágica e inmersiva.

Además, es un punto de partida ideal para visitar otros destinos de montaña como La Cumbrecita y para ascender a cerros con vistas panorámicas como el Cerro de la Virgen .

Se encuentra en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba . Pertenece al pintoresco Valle de Calamuchita , en las estribaciones de las Sierras Chicas. Se encuentra a aproximadamente 754 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

La zona es atravesada por arroyos como El Sauce y Los Reartes, y está cerca de cuerpos de agua importantes como el Dique Los Molinos y el Embalse Río Tercero.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

La Feria Navideña es el corazón de la celebración y recrea muchas de las tradiciones centroeuropeas. La Plaza José Hernández se llena de stands centroeuropeos con luces, colores, música, y venta de artesanías, productos regionales, chocolates artesanales, dulces y repostería típica. Es un lugar ideal para encontrar regalos hechos a mano.

Turismo VGB Turismo VGB

Casi todas las noches hay un programa cultural con entrada libre y gratuita. Entre los shows de música se destacan los coros, como el Coro Alemán, bandas municipales, ensambles de jazz y folklore, y grupos de baile con danzas centroeuropeas. También hay espectáculos infantiles, como show de títeres y circo

Además del espíritu festivo, se puede disfrutar de las sierras, senderos y ríos cristalinos que rodean la zona, ideal para combinar la celebración con actividades al aire libre.

Un imperdible, es realizar el ascenso para obtener vistas impresionantes del Valle de Calamuchita y del pueblo. El sendero es empinado pero de dificultad moderada, se calcula entre 45 minutos a 1 hora de ascenso. También se puede visitar la Reserva Natural La Cascada, un sendero que conduce a una hermosa cascada, perfecto para el senderismo y para entrar en contacto con la flora y fauna de las sierras.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

Villa General Belgrano Villa General Belgrano.

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Villa General Belgrano es un recorrido largo que se realiza principalmente por autopistas y rutas nacionales.

Desde CABA, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 (RN9) en dirección a Rosario. Hay que continuar por esta ruta que se convierte en la Autopista Rosario - Córdoba hasta llegar a la ciudad de Córdoba. Una vez cerca de la capital cordobesa, tomar la conexión que te dirija al Valle de Calamuchita.

La ruta más común es tomar la Ruta Nacional 36 (RN36) y luego la Ruta Provincial 5 (RP5), que es la que te lleva directamente a Villa General Belgrano.