30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino hermoso que se presta para pasar la Navidad

La tradición y la cultura alemana se fusionan en eventos y mercados locales. Esta localidad cordobesa ofrece diversas propuestas y actividades durante esta época del año.

Por
Villa General Belgrano

Villa General Belgrano, una gran opción para pasar la Navidad.

Villa General Belgrano
  • Villa General Belgrano queda en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Calamuchita.
  • Se transforma en un pueblo alpino de cuento de hadas con arquitectura bávara.
  • La Feria Navideña en la Plaza José Hernández ofrece stands y shows gratuitos.
  • Es ideal para combinar la celebración con el senderismo en los cerros y arroyos cercanos.

Villa General Belgrano se transforma en un verdadero pueblo alpino de cuento de hadas durante la Navidad. Ubicado en el pintoresco Valle de Calamuchita, esta locación cordobesa ofrece una experiencia navideña distintiva en Argentina.

La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 
Te puede interesar:

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Si bien Villa General Belgrano se caracteriza por ser encantadora durante todo el año, por su arquitectura y su paisaje, la mística del lugar se intensifica en el marco de las fiestas de fin de año. Sus calles adoquinadas y casas de estilo alpino se adornan profusamente con motivos navideños, creando una atmósfera mágica e inmersiva.

Además, es un punto de partida ideal para visitar otros destinos de montaña como La Cumbrecita y para ascender a cerros con vistas panorámicas como el Cerro de la Virgen.

Dónde queda Villa General Belgrano

Villa General Belgrano

Se encuentra en el centro de Argentina, en la provincia de Córdoba. Pertenece al pintoresco Valle de Calamuchita, en las estribaciones de las Sierras Chicas. Se encuentra a aproximadamente 754 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La zona es atravesada por arroyos como El Sauce y Los Reartes, y está cerca de cuerpos de agua importantes como el Dique Los Molinos y el Embalse Río Tercero.

Qué puedo hacer en Villa General Belgrano

La Feria Navideña es el corazón de la celebración y recrea muchas de las tradiciones centroeuropeas. La Plaza José Hernández se llena de stands centroeuropeos con luces, colores, música, y venta de artesanías, productos regionales, chocolates artesanales, dulces y repostería típica. Es un lugar ideal para encontrar regalos hechos a mano.

Turismo VGB

Casi todas las noches hay un programa cultural con entrada libre y gratuita. Entre los shows de música se destacan los coros, como el Coro Alemán, bandas municipales, ensambles de jazz y folklore, y grupos de baile con danzas centroeuropeas. También hay espectáculos infantiles, como show de títeres y circo

Además del espíritu festivo, se puede disfrutar de las sierras, senderos y ríos cristalinos que rodean la zona, ideal para combinar la celebración con actividades al aire libre.

Un imperdible, es realizar el ascenso para obtener vistas impresionantes del Valle de Calamuchita y del pueblo. El sendero es empinado pero de dificultad moderada, se calcula entre 45 minutos a 1 hora de ascenso. También se puede visitar la Reserva Natural La Cascada, un sendero que conduce a una hermosa cascada, perfecto para el senderismo y para entrar en contacto con la flora y fauna de las sierras.

Cómo llegar a Villa General Belgrano

Villa General Belgrano
Villa General Belgrano.

Villa General Belgrano.

El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Villa General Belgrano es un recorrido largo que se realiza principalmente por autopistas y rutas nacionales.

Desde CABA, hay que tomar la Autopista Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 9 (RN9) en dirección a Rosario. Hay que continuar por esta ruta que se convierte en la Autopista Rosario - Córdoba hasta llegar a la ciudad de Córdoba. Una vez cerca de la capital cordobesa, tomar la conexión que te dirija al Valle de Calamuchita.

La ruta más común es tomar la Ruta Nacional 36 (RN36) y luego la Ruta Provincial 5 (RP5), que es la que te lleva directamente a Villa General Belgrano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un clásico patagónico para recibir el Año Nuevo 2026.

Turismo en Argentina: el destino soñado para pasar Año Nuevo 2026

El encanto del pueblo se origina en el estilo de sus construcciones.

Este es el pueblo de Uruguay que tiene los alquileres más baratos y parece un paraíso

Aventura aérea con vistas únicas en pleno valle cordobés.

Turismo en Argentina: el sitio ideal para saltar en paracaídas

Esta propuesta mezcla espectáculos, paseos temáticos y espacios recreativos.

Cuando se inaugura el Parque de Navidad de Buenos Aires en 2025 y cómo será

El pueblo se encuentra en el partido de Baradero y tiene menos de 200 habitantes.

Es un pueblo que está cerca de Buenos Aires y tiene la fiesta del mondongo

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Rating Cero

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Mick Jagger sorprendió en las redes con un cambio de look. 

La impresionante transformación física de Mick Jagger: entrena 6 veces por semana a sus 82 años

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

últimas noticias

Tini acompañó a De Paul en el último partido del Inter Miami.

Video: el romántico beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami

Hace 23 minutos
Entre noviembre de 2023 yoctubre de 2025, la dotación de personal se redujo en 60.784 puestos de trabajo, loque implica una caída del 17,7%.

Advierten por la pérdida del empleo público: se recortaron más de 60 mil puestos de trabajo

Hace 25 minutos
El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Hace 45 minutos
La localidad se ubica a 31 km de la ciudad de Chivilcoy. 

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Hace 51 minutos
Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Hace 1 hora