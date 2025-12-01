Horóscopo de hoy 1 de diciembre 2025: las predicciones de El Niño Prodigio para cada signo

A medida que el 2025 se acerca a su cierre, las alineaciones finales del año mueven piezas clave en lo emocional, lo laboral y lo vincular.

El Niño Prodigio, comparte el horóscopo de hoy 1 de diciembre de 2025

El astrólogo dominicano Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, comparte el horóscopo de hoy 1 de diciembre de 2025 . Mirá qué trae la energía del día para todos los signos del Zodiaco , y cómo aprovechar las oportunidades que se abren para cada uno.

El especialista revela los mensajes del universo para el comienzo del último mes del año. Energías de cierre, expansión y nuevas oportunidades marcan el inicio del mes. Buscá tu signo y descubrí qué te espera.

Va terminando el ciclo anual y, aunque parezca que todo está dicho, los astros todavía tienen mucho para contarnos. Los tránsitos de estas últimas semanas traen revelaciones, movimientos internos y señales claras para encarar el 2026 con intención.

Cielos y Destinos, el poder de los astros

Un día perfecto para iniciar proyectos personales que te impulsen a crecer. Recibirás un consejo clave de una figura sabia que te dará claridad. Además, apoyo desde lejos confirmará que estás dando pasos firmes hacia un nuevo horizonte.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Terminás una etapa importante y la energía se libera con fuerza. Permitite sentir, fluir y soltar lo que ya cumplió su ciclo. Al hacerlo, la intensidad baja y tus emociones se equilibran. El universo recibe lo que entregás.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tus amistades serán motor de alegría y movimiento. Si te invitan a salir, decí que sí: nuevos vínculos pueden cambiar tu camino. Las conexiones sociales encienden tu chispa vital y te inspiran para planear el futuro.

Cáncer (21 de junio – 20 de julio)

Día de reconocimientos y logros. Tu liderazgo natural resalta y alguien generoso te dará un empujón clave. En lo profesional, las señales apuntan a un éxito contundente que consolida tu posición.

Leo (21 de julio – 21 de agosto)

Una experiencia emocionante está por comenzar: viaje, aventura o actividad al aire libre. Si competís o participás de algo recreativo, brillás con fuerza. Tu entusiasmo atrae oportunidades y aplausos.

Virgo (22 de agosto – 22 de septiembre)

Desafíos que parecen intensos terminarán fortaleciéndote. Puede aparecer dinero familiar o un negocio compartido. El apoyo de tus seres queridos potencia tu determinación y te ayuda a avanzar con seguridad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor recupera juego, frescura y complicidad. Si estás en pareja, las risas vuelven. Si estás soltero, una conexión cercana puede despertar tu interés. Disfrutá el coqueteo y la energía liviana del día.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Tu vitalidad está en su punto más alto. El cuerpo responde, la mente se agiliza y resolvés todo con rapidez. También podrías generar ingresos extra a través de tu trabajo, emprendimiento o talento personal.

Sagitario (23 de noviembre – 20 de diciembre)

Hoy ocupás el centro de la escena. Un gesto noble o valiente despertará admiración. Compartirás momentos hermosos con alguien especial, y tu energía generosa contagiará amor, gratitud y alegría.

Capricornio (21 de diciembre – 19 de enero)

Una emoción profunda te conecta con tus raíces. Revisar recuerdos te traerá claridad y orgullo por tu historia. El sostén familiar y su legado te ayudarán a reafirmar tu identidad y encontrar paz interior.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Personas inspiradoras te impulsan a comunicarte con autenticidad. Las conversaciones abrirán nuevas perspectivas y generarás ideas brillantes. Es un día ideal para crear, colaborar y expandir horizontes mentales.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu ambición se activa: querés crecer y mejorar tu economía. Inicios laborales o gestiones comerciales se ven favorecidas. Una figura influyente podría convertirse en mecenas de tus proyectos. También es buen momento para pedir reconocimiento.