Turismo en Argentina: el destino soñado para pasar Año Nuevo 2026

Un rincón patagónico combina naturaleza, aventura y múltiples recorridos para cerrar el año rodeado de paisajes imponentes.

Un clásico patagónico para recibir el Año Nuevo 2026.

  • Ofrece playas, bosques y senderos distribuidos en circuitos accesibles y bien señalizados.
  • Reúne propuestas emblemáticas como el Lago Correntoso, las bahías del casco histórico y Puerto Manzano.
  • Incluye miradores, cascadas y actividades estacionales como trekking, navegación y mountain bike.
  • Presenta variados accesos por ruta, servicios turísticos y conexiones con ciudades cercanas e internacionales.

La combinación entre paisajes lacustres, montañas y senderos convierte a Villa La Angostura en uno de los puntos más atractivos del turismo en Argentina para despedir el año rodeado de naturaleza. Este enclave patagónico, bordeado por aguas cristalinas y bosques nativos, se destaca por su amplitud de actividades al aire libre y por la armonía que ofrece a quienes buscan un ritmo más sereno para celebrar el inicio del 2026. Su entorno equilibrado entre aventura y calma la posiciona como una alternativa ideal frente a otros destinos más concurridos de la temporada.

Está cerca de Buenos Aires, tiene solo 5 habitantes y es interesante conocerlo en el verano 2026

Además de su carácter escénico, la localidad presenta una estructura turística consolidada, con zonas urbanas cercanas a playas, rutas de acceso claras y una oferta gastronómica que complementa cualquier recorrido. Los circuitos tradicionales, como los sectores del Lago Correntoso, el casco histórico y la Península de Puerto Manzano, ofrecen una visión completa de la esencia local.

A eso se suman las áreas verdes, las bahías y los senderos que revelan rincones panorámicos perfectos para quienes disfrutan de caminatas o excursiones lacustres.

El entorno se amplía aún más con miradores estratégicos, cascadas y propuestas de aventura que cambian según la estación. Desde rutas escénicas de la Ruta 40 hasta descensos hacia playas tranquilas o paseos por bosques emblemáticos, la localidad permite construir itinerarios adaptados a distintas preferencias. Esa diversidad convierte a Villa La Angostura en un destino capaz de ofrecer una experiencia completa incluso en visitas breves, manteniendo siempre su sello patagónico característico.

Villa La Angostura
Villa La Angostura se afianza como uno de los destinos de turismo más elegidos del sur de Argentina durante el inicio del año.

Dónde queda Villa La Angostura

Ubicada en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia, la localidad se asienta sobre la orilla noroeste del lago Nahuel Huapi, enmarcada por montañas y bosques que conforman su identidad natural. Se encuentra entre San Carlos de Bariloche (82 km) y San Martín de los Andes (108 km), lo que facilita su conexión con destinos turísticos consolidados. Hacia el oeste limita con Chile mediante el Paso Internacional Cardenal Samoré, uno de los cruces fronterizos más utilizados entre ambos países. Su ubicación estratégica combina accesibilidad y un entorno que mantiene una impronta tranquila incluso en temporada alta.

Qué puedo hacer en Villa La Angostura

La localidad ofrece una amplia lista de recorridos y actividades, que pueden adaptarse a distintas duraciones y niveles de exigencia. Entre los puntos más representativos se encuentran el Lago y Río Correntoso, conocidos por su playa de aguas más templadas y por la naciente del río, considerado uno de los más cortos del mundo y reconocido por la pesca con mosca. Desde allí, el circuito se complementa con una visita al Casco Histórico, donde destacan la Capilla de la Virgen de la Asunción, el Hotel Angostura, el Museo Histórico Regional y las bahías Mansa y Brava, además del acceso al Parque Nacional Los Arrayanes.

Para cerrar la jornada, la Península de Puerto Manzano propone playas, senderos cortos y opciones de navegación, además del acceso al Sendero del Río Bonito, que permite llegar a un sector tranquilo del Nahuel Huapi tras una caminata breve. En cuanto a miradores y cascadas, sobresalen el Mirador de la Mansa, el Mirador Norte, los miradores de la Ruta de los 7 Lagos y el acceso a la Cascada del Río Bonito, vinculada también al área del Cerro Bayo, donde se ofrecen actividades estacionales y vistas panorámicas de la cordillera.

Cómo llegar a Villa La Angostura

Desde CABA, la forma más directa de acceder a Villa La Angostura es volando a San Carlos de Bariloche, el aeropuerto más cercano. El vuelo dura alrededor de dos horas y media, y desde allí restan unos 82 kilómetros por la Ruta Nacional 40, que pueden recorrerse en auto alquilado, taxi, remis o traslados ofrecidos por agencias. Otra alternativa, menos utilizada por la distancia, es volar a San Martín de los Andes, ubicado a 108 kilómetros de la localidad. También existe la posibilidad de viajar por tierra en micro o vehículo particular, aunque el trayecto supera ampliamente las veinte horas.

Playa Lago Correntoso, Bariloche/Villa la Angostura
Playas, senderos y miradores conforman la oferta turística más elegida del verano patagónico.

Una vez en destino, la movilidad se complementa con servicios urbanos que, según la época del año, llegan a sectores como Lago Correntoso, Puerto de la Villa, Puerto Manzano y Cerro Bayo. También pueden alquilarse bicicletas o contratar excursiones guiadas para llegar a miradores y cascadas situados fuera del circuito habitual del transporte público.

