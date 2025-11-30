30 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el pueblo de Uruguay que tiene los alquileres más baratos y parece un paraíso

Este destino ofrece una estadía económica y atractiva. Sus playas amplias y su estética rústica lo convierten en un lugar ideal.

Turismo Rocha
  • Punta del Diablo aparece como el punto turístico de la costa uruguaya con los alquileres más convenientes para la temporada 2026.
  • El informe de Casas en el Este muestra una diferencia marcada frente a balnearios más cotizados, con valores que pueden ser casi la mitad.
  • Su paisaje natural, la arquitectura rústica y su ubicación entre el océano y la Laguna Negra conforman un entorno atractivo para visitantes extranjeros.
  • Playas amplias, actividades al aire libre y una feria artesanal completan la experiencia en este destino apreciado por quienes buscan tranquilidad.

Una de las opciones más atractivas para las vacaciones es un pueblo uruguayo que está recibiendo muchas consultas gracias a que ofrece precios de alojamiento muy accesibles con un entorno atractivo y natural. La tendencia surge de un estudio reciente que posiciona a Punta del Diablo como la opción más económica de la costa este para el verano 2026.

La región, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, muestra valores considerablemente menores frente a otros balnearios tradicionales, lo que la vuelve especialmente llamativa para turistas extranjeros. Además de su ubicación estratégica, conserva un perfil auténtico que destaca dentro del turismo regional.

Sus paisajes, la estructura del pueblo y la oferta de actividades permiten disfrutar del lugar de manera relajada, con playas muy famosas y rincones que mantienen una identidad propia ligada a la vida costera.

Cómo es el destino uruguayo perfecto para visitar con sus alquileres baratos

Punta del Diablo se encuentra a 45 kilómetros del límite con Brasil, en la zona de La Angostura, donde el Atlántico se acerca a la Laguna Negra. El informe Proyecciones 2025-2026 de Casas en el Este la ubica como el balneario con los alquileres más bajos de la temporada. Según los datos, la diferencia frente a Punta del Este durante la primera quincena de enero alcanza un promedio del 48%.

El encanto del pueblo se origina en el estilo de sus construcciones, las cuales cuentan con antiguos ranchos y cabañas de madera proyectados para orientarse hacia el mar. Con el tiempo, ese tipo de viviendas se multiplicó, muchas veces rodeadas de jardines y con una estética rústica que define al lugar. Las calles sin pavimento ni veredas responden a una decisión comunitaria, por la cual se intenta mantener el entorno natural sin grandes intervenciones.

Punta Diablo

La propuesta para quienes llegan al balneario incluye varias playas destacadas. La Playa de los Pescadores ofrece una imagen muy representativa, con embarcaciones sobre la arena que invitan a capturar postales memorables. La Playa de la Viuda es elegida por quienes disfrutan del mar más intenso y cuenta con paradores donde descansar y tomar algo fresco. Playa Grande, resguardada del viento sur, es ideal para actividades como surf, stand up paddle, kayak, caminatas, natación o sandboard, además de conectar con el Parque Santa Teresa.

La Feria de los Artesanos completa el recorrido con puestos donde se ofrecen creaciones locales y recuerdos del pueblo, ubicada junto a la Playa de los Pescadores y muy visitada por quienes buscan un paseo distinto.

