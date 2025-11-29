29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: la olla de agua cristalina que te enamora y refresca como ninguna otra

Es un rincón escondido en el territorio cordobés ideal para un viaje relajante. Qué se puede hacer.

Por
En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

Wikiloc
  • Casa Bamba es una localidad ubicada a 30 kilómetros de Córdoba, entre La Calera y la comuna San Roque.
  • Para llegar hay que utilizar el Tren de las Sierras.
  • La Cascada del Indio Bamba es uno de los principales atractivos del lugar.
  • Para llegar en auto la ruta más habitual es a través de la autopista y la Ruta Provincial E55.

La provincia de Córdoba es una de las opciones más elegidas por las personas que quieren hacer escapadas rápidas a la naturaleza, por sus arroyos cristalinos y sus caminos serranos. Es por eso que Casa Bamba se posiciona como un excelente destino con ollas de aguas transparentes.

Los destinos turísticos del país se preparan para el verano.
Te puede interesar:

Verano 2026: el plan de los principales destinos turísticos del país para competir con Brasil

A solo 30 kilómetros de la capital y rodeada de las Sierras Chicas, esta zona sorprende con senderos cortos y una cascada protagonista. Es un plan ideal para familias, parejas y grupos de amigos que buscan estar al aire libre y pasar un momento de desconexión de la rutina.

Para llegar hay que utilizar el Tren de las Sierras en Alta Córdoba. El tren para en la Estación de Casa Bamba, donde hay que caminar 800 metros al costado de las vías hasta llegar a una entrada de dos grandes árboles. Se ingresa a través de un sendero y se debe recorrer 2km a pie hasta llegar a su hermosa y desconocida cascada.

Casa Bamba Córdoba

Dónde queda Casa Bamba

Casa Bamba se encuentra a unos 30 km al noroeste de la ciudad de Córdoba, en la Ruta Provincial E-55, a orillas del río Suquía. Se puede llegar a través del Tren de las Sierras hasta la estación Casa Bamba, o en auto por la ruta, pasando entre La Calera y San Roque.

Qué puedo hacer en Casa Bamba

En Casa Bamba, Córdoba, se puede hacer senderismo para visitar cascadas como la del Indio Bamba o la Cascada la Violeta, que son accesibles por senderos de dificultad baja a moderada.

También se puede optar por un día de descanso y picnic en la naturaleza, o acampar en la zona, que es ideal para quienes buscan tranquilidad y un entorno natural.

Durante el recorrido por los senderos, es posible observar cóndores y disfrutar de vistas únicas del paisaje serrano.

Cómo llegar a Casa Bamba

El Tren de las Sierras es la opción más pintoresca y recomendada para visitar Casa Bamba, ya que la estación se encuentra en la localidad y el trayecto ofrece hermosas vistas naturales. El tren va desde la Estación de Alta Córdoba hasta Cosquín, pasando por la Estación Casa Bamba. Hay dos servicios diarios.

Para ir en auto, la ruta más habitual es a través de la autopista y la Ruta Provincial E55.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cada paseo invita a disfrutar de una jornada distinta en barrios emblemáticos.

Excursión ahorradora: estos diez paseos son perfectos para hacer en Buenos Aires y solo necesitás tiempo

Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.

Turismo en Argentina: el destino en el que se puede volar en parapente

Roque Perez se encuentra a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo desconocido con bodegones y cascada

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

En Córdoba hay un maravilloso lugar para volar en globo aerostático.

Turismo en Córdoba: el lugar en el que se puede volar en globo aerostático

En octubre el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8% (Datos del Indec)

En octubre, el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8%

Rating Cero

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Rosalía cerró un día a puro recorrido por todo Buenos Aires con Mario Pergolini. 

Rosalía y su itinerario en Buenos Aires: Luzu, Pergolini, el Obelisco y La Bombonera

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

últimas noticias

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

Hace 12 minutos
El extraño caso de este chico que se volvió viral por un problema de Salud poco frecuente

La caída de pelo le cambió la vida en la adolescencia y un diagnóstico reveló la verdad: qué tenía

Hace 16 minutos
En su fallo, el Tribunal dio marcha atrás con el sobreseimiento por prescripción que había dictado el juez. 

Sorpresivo giro en la causa por el crimen de Diego Fernández: revocan el sobreseimiento y volverán a investigar a Cristian Graf

Hace 19 minutos
Juli Poggio disparó sin filtros tras el cruce en redes sociales.

Juli Poggio destrozó a la China Suárez con una frase que no dejó lugar a dudas

Hace 31 minutos
Así fue como bajaron a Maki Otsuki del escenario. 

Video: famosa cantante es expulsada a la fuerza del escenario en pleno show

Hace 47 minutos