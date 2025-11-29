Es un rincón escondido en el territorio cordobés ideal para un viaje relajante. Qué se puede hacer.

En Córdoba se esconde un rincón natural ideal para una escapada rápida.

La provincia de Córdoba es una de las opciones más elegidas por las personas que quieren hacer escapadas rápidas a la naturaleza, por su s arroyos cristalinos y sus caminos serranos . Es por eso que Casa Bamba se posiciona como un excelente destino con ollas de aguas transparentes.

A solo 30 kilómetros de la capital y rodeada de las Sierras Chicas, esta zona sorprende con senderos cortos y una cascada protagonista . Es un plan ideal para familias, parejas y grupos de amigos que buscan estar al aire libre y pasar un momento de desconexión de la rutina.

Para llegar hay que utilizar el Tren de las Sierras en Alta Córdoba . El tren para en la Estación de Casa Bamba , donde hay que caminar 800 metros al costado de las vías hasta llegar a una entrada de dos grandes árboles. Se ingresa a través de un sendero y se debe recorrer 2km a pie hasta llegar a su hermosa y desconocida cascada.

Casa Bamba se encuentra a unos 30 km al noroeste de la ciudad de Córdoba , en la Ruta Provincial E-55, a orillas del río Suquía. Se puede llegar a través del Tren de las Sierras hasta la estación Casa Bamba, o en auto por la ruta, pasando entre La Calera y San Roque.

En Casa Bamba, Córdoba, se puede hacer senderismo para visitar cascadas como la del Indio Bamba o la Cascada la Violeta, que son accesibles por senderos de dificultad baja a moderada.

También se puede optar por un día de descanso y picnic en la naturaleza, o acampar en la zona, que es ideal para quienes buscan tranquilidad y un entorno natural.

Durante el recorrido por los senderos, es posible observar cóndores y disfrutar de vistas únicas del paisaje serrano.

Cómo llegar a Casa Bamba

El Tren de las Sierras es la opción más pintoresca y recomendada para visitar Casa Bamba, ya que la estación se encuentra en la localidad y el trayecto ofrece hermosas vistas naturales. El tren va desde la Estación de Alta Córdoba hasta Cosquín, pasando por la Estación Casa Bamba. Hay dos servicios diarios.

Para ir en auto, la ruta más habitual es a través de la autopista y la Ruta Provincial E55.