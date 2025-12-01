1 de diciembre de 2025 Inicio
Tenía 75 años y cambió por completo su vida tras un diagnóstico inesperado: ahora es un fisicoculturista destacado

Lejos de resignarse, el protagonista optó por enfrentar el desafío desde un lugar activo, incorporando disciplina y un objetivo claro que redefinió su día a día.

Roger Thomas tuvo un diagnóstico que le cambió su día a día

  • Roger Thomas transformó su vida a través del entrenamiento de fuerza y la actividad física constante.
  • Un diagnóstico médico inesperado marcó un punto clave en su historia personal.
  • A pesar de su edad, decidió iniciar un proceso de transformación personal y física. El cambio implicó adoptar nuevos hábitos y una rutina exigente.
  • El desarrollo de masa muscular y la disciplina fueron fundamentales para enfrentar los desafíos de salud.

A los 85 años, cuando muchos imaginan una rutina marcada por la quietud y el repliegue, una historia reciente volvió a poner en discusión los límites de la edad y las segundas oportunidades. Un diagnóstico inesperado actuó como punto de inflexión y obligó a replantear hábitos, prioridades y proyectos personales. Desde entonces, su vida tomó un rumbo que pocos habrían anticipado.

Hoy, su experiencia despierta interés tanto en el ámbito de la salud como en el deportivo, convirtiéndose en ejemplo de que los cambios radicales no tienen fecha de vencimiento. La historia invita a reflexionar sobre el impacto de las decisiones personales frente a la adversidad.

Cuál fue el diagnóstico del hombre que le cambió la vida y apostó por el fisicoculturismo

Cáncer de colon
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

Roger Thomas logró transformar su cuerpo y su forma de vivir gracias al entrenamiento de fuerza, una práctica que lo ayudó a sobreponerse a distintos desafíos personales y de salud.

En 2015, cuando tenía 75 años, recibió un diagnóstico inesperado de cáncer de colon que derivó en una cirugía urgente, a pesar de no haber presentado síntomas previos. Los médicos le explicaron que la enfermedad llevaba tiempo desarrollándose, pero que su buena condición física y su masa muscular habían sido determinantes para frenar su avance.

Desde entonces, el entrenamiento con pesas se consolidó como un eje central de su vida, permitiéndole mantenerse activo, sumar resistencia y continuar practicando deportes. A los 85 años, sigue entrenando con intensidad, afrontando nuevos retos con una mentalidad enfocada en la superación diaria y apoyado por su entorno y comunidad de gimnasio.

