Turismo en Córdoba: el lugar en el que se puede volar en globo aerostático

Se trata de una experiencia imperdible que ofrece maravillosas vistas panorámicas.

En Córdoba hay un maravilloso lugar para volar en globo aerostático.

altagracia.ar
  • Para volar en globo aerostático no es necesario viajar a otro país, es una actividad que se puede realizar en Alta Gracia, Córdoba.
  • Se trata de una ciudad ubicada en el corazón del Valle de Paravachasca, al sur de la capital cordobesa.
  • La experiencia en el aire dura aproximadamente media hora.
  • El paseo está sujeto a las condiciones climáticas del día.

En Alta Gracia, Córdoba, hay una actividad imperdible y poco conocida: un paseo en globo aerostático. Se trata de una experiencia que ofrece vistas maravillosos en un entorno de ensueño. Desde el aeroclub de la ciudad, y cuando el tiempo lo permite, es posible disfrutar de media hora inolvidable en las alturas.

Los globos tienen 330 metros cúbicos y la preparación lleva más de una hora a la par que se puede apreciar el amanecer. Ver el despliegue de la tela, la canasta y el aire caliente que comienza a inflar ese globo colorido, es una parte muy importante de esta hermosa actividad.

Alta Gracia es uno de los destinos turísticos mas próximos a la ciudad de Córdoba. También es tierra de festivales, museos y ciudad jesuita, donde la cultura es palpable en cada rincón. Como otro gran atractivo, en pleno centro histórico se encuentra una de las cinco Estancias Jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Córdoba globos

Volar en globo aerostático en Alta Gracia

El vuelo se realiza temprano en la mañana (al amanecer), desde el Aeroclub de Alta Gracia. Se trata de una una actividad para todas las edades a partir de los 4/5 años.

Previamente se deberá acordar la fecha y el horario teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. El vuelo en sí tiene una duración de 30 minutos aproximadamente y toda la actividad unas dos horas.

Los presentes podrán participar en el armado del globo, sacarse fotos y al regreso del vuelo se realizará la entrega de los certificados.

Las consultas se pueden hacer en el Instagram @globos_carlospaz.

Dónde queda Alta Gracia

Alta Gracia se encuentra en el corazón del Valle de Paravachasca, a unos 36 km al sudoeste de la ciudad de Córdoba. Es una ciudad serrana ubicada entre las Sierras Chicas y la Llanura Pampeana.

Cómo llegar a Alta Gracia

Alta Gracia es la cabecera del departamento Santa María. En colectivo, es posible con Grupo Sarmiento o Sierras de Calamuchita. En auto, directamente por la RP 5.

