Cerca de Río Tercero, este pueblo tiene hermosas playas con paradores y una gran historia.

En Córdoba hay un pueblito especial para comer una picada frente a su lago o río.

A solo 15 kilómetros de Río Tercero y a 100 de Córdoba capital , se encuentra Almafuerte , un pueblo encantador lleno de tranquilidad serrana. Se trata de una localidad que combina la belleza de su lago y su río con otros atractivos culturales e históricos imperdibles.

Entre sus atractivos naturales destaca el lago Piedras Moras , considerado el más limpio y mejor preservado de toda la provincia. Allí se permiten actividades náuticas no motorizadas como vela, remo y buceo . Las aguas son tan cristalinas que en su profundidad se oculta un secreto fascinante: el antiguo pueblo de El Salto , sumergido desde la creación del dique.

Cuenta con varios puntos para conocer su historia: la estación del ferrocarril, el canal Molina, el museo MARC (Museo Antropológico Regional de Calamuchita), un espacio que guarda la memoria del pueblo y de la región y la iglesia San Pedro .

Almafuerte está en la región central de la provincia de Córdoba, en el departamento Tercero Arriba , al oeste de la capital. Se ubica en el Valle de Calamuchita y está conectada por la Ruta Nacional 36 . La ciudad se destaca por la presencia del embalse y lago Piedras Moras.

Con el lago Piedras Moras , el más limpio y preservado de la provincia, como principal atractivo, Almafuerte es elegido para disfrutar de este espejo de agua ecológico.

Por otra parte, sus playas son el punto de encuentro preferido en temporada de verano. En ellas son siete los paradores que ofrecen servicios de gastronomía y espectáculos para todas las edades. Además, en el lugar se encuentra el Club de Velas, destinado a promover los deportes náuticos.

El río Municipal Almafuerte también es una de las actividades estrella del lugar, ubicado a sólo 3 kilómetros de la ciudad. La claridad de sus aguas y las sombras de sus añejas arboledas hacen de éste un espacio ideal para disfrutar en familia.

Cómo llegar a Almafuerte

Desde Córdoba Capital, se debe tomar la Av. Vélez Sarsfield en dirección sur. Después, incorporarse a la RN36 y seguir las indicaciones hacia Almafuerte.