27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito para comer una picada frente a su lago o río

Cerca de Río Tercero, este pueblo tiene hermosas playas con paradores y una gran historia.

Por
En Córdoba hay un pueblito especial para comer una picada frente a su lago o río.

En Córdoba hay un pueblito especial para comer una picada frente a su lago o río.

Agencia Córdoba Turismo
  • Almafuerte se encuentra en el ingreso al Valle de Calamuchita.
  • Este pueblo da la bienvenida a los visitantes a sólo 15 kilómetros de la ciudad de Río Tercero y a 100 kilómetros de Córdoba capital.
  • Algunas actividades recomendadas incluyen visitas a algunos sitios históricos, como la antigua estación del ferrocarril donde se encuentra el Museo Antropológico, el canal Molina y la iglesia San Pedro.
  • Para llegar se debe tomar la RN 36.

A solo 15 kilómetros de Río Tercero y a 100 de Córdoba capital, se encuentra Almafuerte, un pueblo encantador lleno de tranquilidad serrana. Se trata de una localidad que combina la belleza de su lago y su río con otros atractivos culturales e históricos imperdibles.

La casa de la cultura supo ser la sede  del diario La Prensa en sus inicios.
Te puede interesar:

Funcionó como un diario histórico de CABA, el edificio se inauguró antes del 1900 y hoy se puede visitar con guía incluido: dónde está

Entre sus atractivos naturales destaca el lago Piedras Moras, considerado el más limpio y mejor preservado de toda la provincia. Allí se permiten actividades náuticas no motorizadas como vela, remo y buceo. Las aguas son tan cristalinas que en su profundidad se oculta un secreto fascinante: el antiguo pueblo de El Salto, sumergido desde la creación del dique.

Cuenta con varios puntos para conocer su historia: la estación del ferrocarril, el canal Molina, el museo MARC (Museo Antropológico Regional de Calamuchita), un espacio que guarda la memoria del pueblo y de la región y la iglesia San Pedro.

Almafuerte Córdoba

Dónde queda Almafuerte

Almafuerte está en la región central de la provincia de Córdoba, en el departamento Tercero Arriba, al oeste de la capital. Se ubica en el Valle de Calamuchita y está conectada por la Ruta Nacional 36. La ciudad se destaca por la presencia del embalse y lago Piedras Moras.

Qué puedo hacer en Almafuerte

Con el lago Piedras Moras, el más limpio y preservado de la provincia, como principal atractivo, Almafuerte es elegido para disfrutar de este espejo de agua ecológico.

Por otra parte, sus playas son el punto de encuentro preferido en temporada de verano. En ellas son siete los paradores que ofrecen servicios de gastronomía y espectáculos para todas las edades. Además, en el lugar se encuentra el Club de Velas, destinado a promover los deportes náuticos.

El río Municipal Almafuerte también es una de las actividades estrella del lugar, ubicado a sólo 3 kilómetros de la ciudad. La claridad de sus aguas y las sombras de sus añejas arboledas hacen de éste un espacio ideal para disfrutar en familia.

Cómo llegar a Almafuerte

Desde Córdoba Capital, se debe tomar la Av. Vélez Sarsfield en dirección sur. Después, incorporarse a la RN36 y seguir las indicaciones hacia Almafuerte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un pueblo bonaerense que sorprende por su calma y su historia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que se volvió turístico por su extraño nombre

Entre sus principales atractivos llama la atención el famoso Circuito de los Lagos.

Turismo en Argentina: la joya escondida en el sur que tiene playas muy tranquilas

Tartagal ofrece una vistas panorámicas inigualables, en el noreste de Salta. 

El pueblito de Salta para hacer caminatas en senderos selváticos

Su atmósfera relajante es uno de los grandes atractivos.

Este rincón oculto de Uruguay tiene playa, está a solo 140 kilómetros de Montevideo y transmite mucha paz

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Navarro ofrece tradición y naturaleza a pocos kilómetros de CABA.

Tiene una laguna natural, está cerca de Buenos Aires y es un pueblo donde se respira tradición gauchesca

Rating Cero

Un look renovado que redefine otra etapa en la imagen de la artista.

La impresionante transformación de Lady Gaga: adiós al pelo rubio platinado

Esta película es una opción perfecta para toda la familia.
play

Es espectacular: la película para niños que está en Netflix y tenés que hacer ver a tu hijo

La tercera temporada de Envidiosa se estrenó el 19 de noviembre en Netflix.
play

Netflix: el final explicado de la tercera temporada de Envidiosa

El joven es parte de la exitosa obra de teatro donde habla de su bisexualidad.

Hospitalizaron de urgencia a Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

La transmisión de los Martín Fierro de Cable comenzará a las 19.

Llega la gran noche de la TV: se entregan los Martín Fierro de Cable 2025

La youtuber se vio envuelta en una polémica por no saber un dato sobre la cocina.

Video: el disparatado debate sobre Paulina Cocina y la crítica viral de un cocinero

últimas noticias

play

Violencia en una escuela de San Martín: la mamá de una alumna agredió a una maestra

Hace 11 minutos
play

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara y L-Gante, denunciado por un robo a Montiel

Hace 17 minutos
Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Hace 20 minutos
El reconocido asesino que estuvo preso y confesó muchos crímenes

Cometió crímenes durante 30 años y recién en 2012 fue capturado de la forma menos pensada: la increíble historia del asesino en serie

Hace 30 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia incrementó los topes de varios descuentos y amplió sus promociones en distintas cadenas de supermercados.

Cuenta DNI anticipó que tendrá descuentos especiales para Navidad: cómo será la promoción

Hace 36 minutos