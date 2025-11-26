Funcionó como un diario histórico de CABA, el edificio se inauguró antes del 1900 y hoy se puede visitar con guía incluido: dónde está

Visitar este edificio es una cita imperdible para quienes desean conectar con la historia argentina a través de uno de sus palacios más icónicos.

La imponente estructura conocida hoy como Casa de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee una historia extensa y cautivante que se origina mucho antes del siglo XX. Inaugurado en 1898, este edificio emblemático no nació con un propósito cultural, sino como sede del histórico diario "La Prensa". Durante varias décadas, sus salones, oficinas y su distintiva torre fueron escenario de momentos clave de la historia argentina, funcionando como una poderosa usina de información desde donde se narraban los hechos más relevantes del país y del mundo. Su arquitectura majestuosa, diseñada por Carlos Rydberg, reflejaba la influencia y el prestigio de la prensa escrita de la época.

Tras su expropiación y posterior cambio de administración a mediados del siglo pasado, el edificio pasó a manos del Gobierno de la Ciudad, que lo convirtió en la Casa de la Cultura, un espacio destinado a la promoción artística y la participación ciudadana. A pesar de esta transformación, el inmueble conserva gran parte de su esplendor y numerosos elementos originales que remiten a su pasado periodístico. Su ubicación estratégica en Avenida de Mayo 575, en pleno corazón histórico y político de Buenos Aires, lo sitúa a pocos metros de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, convirtiéndolo en un punto cultural y turístico ineludible para locales y visitantes.

Lo más atractivo para el público es que este tesoro arquitectónico e histórico puede recorrerse en la actualidad. La Casa de la Cultura ofrece visitas guiadas gratuitas que permiten explorar sus elegantes interiores, conocer la célebre Sala de Música o Salón Dorado y, como punto culminante, subir a la emblemática Torre del Reloj. El recorrido muestra la evolución del edificio desde su época de diario hasta su rol actual como centro cultural, y brinda una de las vistas panorámicas más privilegiadas del centro porteño. Se trata, sin duda, de una experiencia imperdible para quienes desean descubrir el patrimonio vivo de la capital argentina.

La Casa de la Cultura, situada estratégicamente en la Avenida de Mayo 575 de Buenos Aires, concentra una de las historias más profundas y cautivadoras de la ciudad, ofreciendo al público una inmersión completa en el patrimonio porteño mediante sus visitas guiadas. Mucho antes de convertirse en el espacio cultural actual, este imponente edificio funcionó como sede del histórico diario “La Prensa”, fundado en 1869 por José C. Paz y reconocido por su influencia en la vida política y social del país. Ese origen le otorga un enorme valor histórico que supera incluso su impactante arquitectura.

Inaugurado en 1898, el edificio representa un ejemplo notable de la arquitectura de finales del siglo XIX. Su construcción destacó no solo por el diseño adaptado por los ingenieros argentinos Carlos Agote y Alberto Gainza, sino también por su condición de pionero tecnológico. Fue considerado el primer edificio “inteligente” de Buenos Aires debido a innovaciones sorprendentes para la época, como ascensores eléctricos, telégrafo y un sistema de tubos neumáticos que permitía distribuir correspondencia interna a gran velocidad, indispensable para su funcionamiento como diario.

Concebido como un centro periodístico, el edificio se consolidó como un verdadero registro histórico de la ciudad. Además de las oficinas de redacción y las rotativas ubicadas en los subsuelos, cumplía un rol social destacado. Su célebre Salón Dorado, inspirado en el Palacio de Versalles, nació originalmente como un “salón de conferencias populares”, pensado como un espacio de apertura al debate público. Sus ornamentaciones, arañas de cristal y gobelinos reflejan el propósito de vincular la prensa con la vida ciudadana y la defensa de la libertad de expresión.

Uno de los elementos más icónicos y buscados por los visitantes es la Torre del Reloj, que corona la estructura. La torre está rematada por una escultura de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, sosteniendo una antorcha y una hoja escrita como símbolo de la libertad de expresión. Durante la visita guiada, los participantes pueden acceder a esta torre, lo que permite apreciar la ingeniería del reloj Paul Garnier y, al mismo tiempo, disfrutar de una de las vistas panorámicas más impresionantes del microcentro porteño, la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo.

La historia del edificio incluye períodos de expropiación y un proceso complejo que culminó en su venta en 1988, lo que posibilitó su transformación en sede del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Estos episodios se relatan durante el recorrido, que combina arquitectura, historia y memoria urbana. Quienes participan pueden observar restos de las antiguas rotativas, los tubos neumáticos originales y las cinco capas de pintura que debieron retirarse durante las tareas de restauración, lo que convierte la visita en un recorrido por distintas etapas del tiempo.

Hoy, la Casa de la Cultura recibe a residentes y turistas interesados en conocer este patrimonio excepcional. Para organizar la visita, es posible consultar los horarios disponibles en su sitio web oficial o comunicarse por teléfono, aunque suele ofrecer varios turnos de martes a sábados. Recorrer este edificio significa conectar de manera directa con la historia argentina a través de uno de los palacios más emblemáticos y significativos de Buenos Aires.