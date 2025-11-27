Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América: hasta cuándo estará y qué programa lo reemplazará La conductora reveló que el programa que conduce con Augusto Tartúfoli no estará al aire a partir del 2026.







Pasó en América estará al aire en America TV hasta el 31 de diciembre. Redes sociales

En medio de los cambios habituales de programación de los canales, América TV hará una modificación en la programación para el 2026: la primera modificación será durante la noche, donde el programa Pasó en América llegará a su fin.

Si bien el primero en anunciar en sus redes fue Ángel De Brito con su clásico “Ángel responde”, después fue confirmado por la propia conductora, Sabrina Rojas al aire, pero que, de igual modo, tomó por sorpresa a sus compañeros.

Después de un año y siete meses del debut, la conductora que está en dupla con Augusto Tatúfoli en la conducción adelantó que el programa finalizará en diciembre de este año. “Aprovechanos porque el 31 de diciembre nos vamos”, indicó sobre el final de la edición de este miércoles.

“Felices, contentos, con un montón de propuestas, pero terminamos. Uno nunca sabe cuándo puede volver, así que, aprovechamos. Nos vamos a divertir más que nunca. Vamos a hacer lo que se nos canta”, remarcó Rojas cuando dio la noticia.

Embed Sabrina Rojas confirmó que "Pasó en América" terminará el próximo 31 de diciembre.



El programa será reemplazado por el nuevo proyecto de Beto Casella, mientras llega el nuevo programa "Polémica en el Bar" ocupará ese horario. pic.twitter.com/cs8BELlRwL — emi (@eeemiliano) November 27, 2025 Pasó en América llega a su fin: qué programa lo reemplazará Después que se detallara que finalizará el programa, en redes sociales el reconocido comentador de reality, Emi, anunció que Pasó en América (22 a 23) será reemplazado por el nuevo proyecto de Beto Casella que dejará Bendita (El Nueve) para pasar a América TV.

Mientras tanto, el nuevo programa de Polémica en el Bar con Mariano Iúdica ocupará ese horario (actualmente está de 23 a 0:15).