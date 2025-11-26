La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que se volvió turístico por su extraño nombre

Un pueblo bonaerense que sorprende por su calma y su historia.
Creative Commons
La localidad se popularizó por un nombre inusual vinculado a las dificultades de acceso del siglo XIX.
Su entorno rural conserva prácticas agrícolas que impulsaron su reconocimiento como Capital Nacional del Huevo.
El casco histórico, las pulperías y los senderos rurales conforman sus principales atractivos para recorrer.
Desde distintos centros urbanos se llega en pocos minutos gracias a rutas que conectan de forma directa.
El Peligro aparece como una de esas localidades que sorprenden por el contraste entre su nombre llamativo y la serenidad que define su ritmo habitual. Este pequeño enclave delinterior bonaerense se transformó en un punto elegido por visitantes de la Ciudad de Buenos Aires atraídos por su conexión directa con lo rural y por una atmósfera donde predominan el silencio, los tiempos pausados y la vida de campo.
El entorno que rodea al pueblo mantiene características que provienen de su formación original, cuando el acceso desde La Plata implicaba atravesar terrenos de difícil tránsito. Aquel obstáculo del siglo XIX terminó dándole identidad al lugar y, con el tiempo, la denominación se volvió parte de su atractivo. Hoy, gran parte de ese paisaje se conserva en función de la actividad agrícola, que aporta color, movimiento y una fuerte tradición productiva.
Esta combinación de historia, tranquilidad y ambiente campestre generó que la localidad fuera adoptada como una escapada frecuente desde distintos puntos de la provincia. Su cercanía, sumada a la preservación de sus áreas rurales, la consolidan como una alternativa para quienes buscan desconexión sin alejarse demasiado.
Dónde queda El Peligro, Provincia de Buenos Aires
Peligro está situado en el partido de La Plata, al sureste de la capital provincial, y forma parte del corredor rural que se extiende entre las zonas agrícolas cercanas a la ciudad. Se encuentra a pocos kilómetros del casco urbano platense y a una distancia accesible desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que facilita las visitas de corta duración. Su localización entre campos y caminos rurales define el entorno que caracteriza al pueblo y explica su atmósfera serena, muy distinta a la de los centros urbanos cercanos.
Qué puedo hacer en El Peligro, Provincia de Buenos Aires
El ambiente calmo convierte a esta localidad en un espacio ideal para descansar del movimiento de las grandes urbes. Sus calles con construcciones antiguas permiten descubrir piezas de arquitectura tradicional, mientras que las pulperías y restaurantes ofrecen platos típicos y productos elaborados en la zona.
En primavera y verano, las condiciones climáticas favorecen actividades al aire libre. Caminatas y recorridos en bicicleta parten desde sus plazas y continúan por senderos que se adentran en los caminos rurales. Allí aparecen los extensos corrales donde se recolectan los huevos que abastecen a buena parte de la región y que explican su título de Capital Nacional del Huevo.
Además, la vida cotidiana del pueblo permite observar de cerca las rutinas vinculadas a la producción agrícola, un aspecto que define su identidad. Quienes recorren sus alrededores suelen encontrarse con chacras familiares, pequeños establecimientos rurales y zonas de cultivo que se mantienen activos durante todo el año. Ese movimiento productivo convive con la quietud característica de Peligro y suma otra perspectiva para quienes buscan conocer cómo se organiza el trabajo en esta región bonaerense.
Cómo llegar a Peligro, Provincia de Buenos Aires
La opción más utilizada para acceder desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires combina la Ruta Nacional 1 con la Ruta Provincial 2 y luego la Calle 420. El trayecto abarca aproximadamente 50 kilómetros y suele completarse en unos 40 minutos, lo que facilita las visitas de corta duración.