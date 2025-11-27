En octubre, el turismo receptivo cayó un 5,9% y el emisivo creció un 10,8% Según datos del INDEC, en octubre ingresaron menos visitantes extranjeros al país, mientras que más argentinos viajaron al exterior. El saldo turístico volvió a ser ampliamente negativo. Por + Seguir en







El movimiento turístico internacional de octubre mostró una dinámica dispar: mientras el turismo receptivo cayó 5,9% interanual, el turismo emisivo creció 10,8%, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadificas y Censos (INDEC).

Durante el mes, ingresaron 679,2 mil visitantes no residentes, de los cuales 389,8 mil fueron turistas y 289,5 mil excursionistas. El 61,9% del turismo receptivo provino de países limítrofes, con Brasil aportando el 23,1% y Uruguay, el 15,1%. La vía aérea concentró el 51,5% de los arribos, seguida por la terrestre con el 37%.

En contraste, las salidas al exterior alcanzaron 1.228,9 mil visitantes residentes, compuestos por 725 mil turistas y 503,9 mil excursionistas. El 65,9% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes, principalmente Brasil (22,1%) y Chile (19,3%). Las partidas por vía aérea representaron el 54,2% del total.

El mes cerró con un saldo negativo de 549,7 mil visitantes internacionales, explicado por déficits tanto en turistas (−335,2 mil) como en excursionistas (−214,5 mil). En total, los extranjeros realizaron 712,7 mil viajes dentro del país, frente a 1.228,9 mil viajes hechos por residentes al exterior.

El desempeño confirma la tendencia: baja del flujo receptivo y sostenido aumento de las salidas, en un contexto de brecha cambiaria y costos de viaje que siguen inclinando la balanza hacia el turismo emisivo.