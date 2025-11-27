Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 28 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

(21 de abril al 21 de mayo)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Temple sus nervios y relájese.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Mal día para resolver problemas financieros delicados. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Reserve un poco de tiempo para descargar tensiones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Cuenta con una gran intuición para los negocios. Llame la atención de sus jefes y quizá consiga un ascenso. No es su mejor momento anímico, pero pasará pronto.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Revise sus papeles para tener sus cuentas actualizadas. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Controle su mal carácter o su salud se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quiera y déjese querer. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Hará transacciones con importantes beneficios. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Rebaje la tensión de la región cervical.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Cuidado con sus facturas. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Dolores en las extremidades.