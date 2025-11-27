Vladimir Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania: "Si no se van, lo haremos por la vía militar" El presidente ruso afirmó que solo cesará la ofensiva si Ucrania abandona las cuatro regiones que Moscú reclama como propias. Además reiteró que busca incluir a Crimea y el Donbás en una eventual negociación con Estados Unidos. Por + Seguir en







Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania al retiro de tropas y a reconocer territorios anexados REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves en Kirguistán que un eventual cese de hostilidades en Ucrania solo será posible si las fuerzas ucranianas se retiran de las cuatro regiones que Moscú declaró anexadas desde 2022, pese a no controlarlas plenamente. La declaración fue realizada en una conferencia transmitida en directo y replicada por medios internacionales.

“Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar”, sostuvo el mandatario, al insistir en que su ofensiva continúa avanzando en distintos sectores del frente.

Putin también señaló que en países occidentales “hay voces” que reclaman un acuerdo de paz “lo antes posible” ante lo que describió como un posible “colapso del frente” ucraniano. Además señaló que la deserción en las filas de Kiev “es muy grande” y que la capacidad de reposición de efectivos “disminuye”, según citó.

En su mensaje, el líder ruso aseguró que busca discutir con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea. En esta línea dijo que el aval jurídico internacional tendría “importancia”, ya que convertiría un eventual ataque en esos territorios en “una agresión contra la Federación Rusa”.

El reconocimiento de Crimea, Donetsk y Lugansk formó parte de un borrador inicial de 28 puntos impulsado por Estados Unidos para explorar una salida al conflicto, propuesta que más tarde fue modificada tras negociaciones con Kiev por considerarse demasiado favorable para Moscú.