27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vladimir Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania: "Si no se van, lo haremos por la vía militar"

El presidente ruso afirmó que solo cesará la ofensiva si Ucrania abandona las cuatro regiones que Moscú reclama como propias. Además reiteró que busca incluir a Crimea y el Donbás en una eventual negociación con Estados Unidos.

Por
Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania al retiro de tropas y a reconocer territorios anexados

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania al retiro de tropas y a reconocer territorios anexados

REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este jueves en Kirguistán que un eventual cese de hostilidades en Ucrania solo será posible si las fuerzas ucranianas se retiran de las cuatro regiones que Moscú declaró anexadas desde 2022, pese a no controlarlas plenamente. La declaración fue realizada en una conferencia transmitida en directo y replicada por medios internacionales.

Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.
Te puede interesar:

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

“Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar”, sostuvo el mandatario, al insistir en que su ofensiva continúa avanzando en distintos sectores del frente.

Putin también señaló que en países occidentales “hay voces” que reclaman un acuerdo de paz “lo antes posible” ante lo que describió como un posible “colapso del frente” ucraniano. Además señaló que la deserción en las filas de Kiev “es muy grande” y que la capacidad de reposición de efectivos “disminuye”, según citó.

En su mensaje, el líder ruso aseguró que busca discutir con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea. En esta línea dijo que el aval jurídico internacional tendría “importancia”, ya que convertiría un eventual ataque en esos territorios en “una agresión contra la Federación Rusa”.

El reconocimiento de Crimea, Donetsk y Lugansk formó parte de un borrador inicial de 28 puntos impulsado por Estados Unidos para explorar una salida al conflicto, propuesta que más tarde fue modificada tras negociaciones con Kiev por considerarse demasiado favorable para Moscú.

La cesión territorial continúa siendo el principal obstáculo para avanzar en un diálogo que, tras casi cuatro años de guerra, permanece estancado. Estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calculan que Rusia acumula más de un millón de bajas entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Según el gobierno de Estados Unidos, falta poco para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania: avanzan las negociaciones, pero todavía faltan detalles

Zelenski afirmó que busca soluciones viables para poner fin a la guerra.

Ucrania y sus aliados se reúnen para debatir el plan de paz de Donald Trump

Bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, aseguró Volodímir Zelenski.
play

Zelenski, ante el dilema del plan de paz con Rusia: "Ucrania se enfrenta a perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave"

Donald Trump junto a Volodímir Zelenski.

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan de paz

Volodímir Zelenski aseguró que se comunicará con Donald Trump en los próximos días para dar su respuesta sobre la propuesta de Washington y Moscú para terminar la guerra en Ucrania.

Zelenski aseguró que en los próximos días responderá al plan de paz de Trump y Putin

En agosto pasado, Donald Trump y Vladimir Putin celebraron una cumbre en Alaska.

Afirman que Trump y Putin ya tienen acordado un plan para terminar la guerra en Ucrania

Rating Cero

Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

play

Abel Pintos: "Me di cuenta de que estaba enamorado cuando acepté el hielo en el vino"

últimas noticias

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Hace 19 minutos
Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto del feriado en Estados Unidos.

El S&P Merval tuvo su tercer día consecutivo de suba

Hace 22 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Hace 37 minutos
Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Hace 37 minutos
El pasillo gate: Estudiantes le dio la espalda al Canalla.

La AFA sancionó a Verón y a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

Hace 38 minutos