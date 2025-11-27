Es conocida como la Venecia brasileña y tiene una playa única: cuál es la isla ideal para visitar Una escapada brasileña sorprende por su estilo colonial y sus playas serenas. Un destino ideal para quienes buscan descanso y naturaleza. Por + Seguir en







Para los turistas que buscan contacto con la naturaleza, las playas cercanas son un gran atractivo. Tripadvisor

Un destino brasileño de calles coloniales y ambiente tranquilo se volvió famoso por su cercanía a playas de gran belleza.

La zona ofrece más de 50 opciones con arena clara y mar cálido, muchas accesibles únicamente por embarcación.

El casco antiguo, declarado Patrimonio Histórico Nacional, atrae por su arquitectura y por la particularidad de inundarse en algunas épocas.

Las excursiones permiten recorrer paraísos costeros que encantan a quienes buscan calma, naturaleza y aventura. En Brasil hay un rincón que ganó popularidad entre turistas que se acercan a este destino por su mezcla de historia, paisajes costeros y un ritmo apacible. Su atractivo incluye un centro antiguo de gran valor cultural con playas cercanas que sorprenden por su entorno natural y su atmósfera relajada.

En la franja que une Río de Janeiro con San Pablo, este destino se consolidó como uno de los más buscados gracias a su arquitectura tradicional, su identidad ligada al mar y la amplia variedad de balnearios a pocos minutos. La presencia de caletas transparentes, arena clara y vegetación abundante refuerza su fama como una escapada que cautiva a visitantes de distintos países.

La experiencia se completa con recorridos en barco hacia playas menos concurridas, paseos entre calles empedradas y la posibilidad de conocer rincones que mantienen intacto su estilo colonial, lo que permite disfrutar tanto del paisaje natural como del valor cultural del lugar.

Paraty Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty. Tripadvisor Cómo es la Isla Paraty y qué se puede hacer en el destino de Brasil La Isla Paraty forma parte de una región muy visitada por su equilibrio entre patrimonio histórico y entorno costero. Ubicada a unos 250 kilómetros de Río de Janeiro, se la suele describir como un pueblo por su escala y su estética tradicional, marcada por viviendas coloridas, balcones adornados y pasajes empedrados. Su centro antiguo, conservado, obtuvo la categoría de Patrimonio Histórico Nacional por su arquitectura colonial.

El sitio es conocido como “la Venecia brasileña” debido a que se encuentra apenas a 5 metros sobre el nivel del mar, lo que provoca que algunas de sus calles se aneguen en determinados períodos del año. Este fenómeno suma un rasgo distintivo al paisaje urbano, que convive con la cercanía de múltiples balnearios.

Paraty, Brasil Instagram @paratytours.agencia El recorrido por el casco histórico permite descubrir bares con música en vivo, rincones pintorescos y un ambiente sereno que atrae a quienes buscan descansar y caminar sin apuro. Para los turistas que buscan contacto con la naturaleza, las playas cercanas son un gran atractivo, ya que muchas solo se alcanzan en lancha o barco privado, lo que asegura espacios tranquilos, poca afluencia y aguas especialmente claras. Entre las más reconocidas figuran Praia do Sono, famosa por su arena blanca y su ambiente plácido, Praia de Lula, pequeña y escondida, la Praia da Ponta Negra, muy elegida por familias por su accesibilidad, la Praia de Antigos, rodeada de vegetación, la Praia do Cachadaço, recomendable para snorkel gracias a su entorno natural y la Praia do Jabaquara, con aguas calmas ideales para nadar. Las excursiones y traslados privados facilitan recorrer estos paisajes mientras se disfruta del litoral durante la navegación.