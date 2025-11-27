Tiroteo en Washington: para el FBI, el sospechoso tenía vínculos con fuerzas estadounidenses en Afganistán

El director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, confirmó que se busca establecer si el presunto atacante a los dos soldados de la Guardia Nacional tenía algún cómplice.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel , confirmó que el presunto atacante de los dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca se encontraba vinculado con las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán.

Putin condicionó un alto el fuego en Ucrania: "Si no se van, lo haremos por la vía militar"

Durante una conferencia de prensa, Patel advirtió que el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal , tenía "una relación en Afganistán con fuerzas aliadas". Además, marcó que el hombre arribó a Estados Unidos en 2021 en el marco de la "Operación Aliados Bienvenidos" y pidió ser albergado en 2024, lo que fue aceptado por las autoridades este año.

En tal sentido, expuso que se investiga si Lakanwal, quien tiene 29 años, contaba con colaboradores: "También estamos investigando a fondo ese aspecto de sus antecedentes, incluyendo cualquier cómplice conocido que se encuentre en el extranjero o en EEUU".

El Departamento de la Policía Metropolitana de Washington informó que la escena del crimen fue asegurada y que el principal sospechoso del ataque fue detenido, aunque debió ser internado porque fue herido durante el tiroteo.

Los disparos se efectuaron en la intersección de la Calle 17 y la Calle 1 , a corta distancia de la residencia presidencial. Donald Trump, quien se encontraba en Florida para los festejos del Día de Acción de Gracias, emitió un mensaje de apoyo a los soldados de la Guardia Nacional baleados y aseguró que el atacante "va a pagar un precio muy alto".

Por su parte, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó inicialmente el fallecimiento de los integrantes de la Guardia Nacional en su cuenta de X, pero poco más tarde se rectificó y se supo que los agentes se encuentran luchando por su vida en dos hospitales de Washington.

El mensaje de Trump al atacante de los policías de Washington: "Va a pagar un precio muy alto"

Si bien las primeras versiones sobre el ataque confirmaron que los efectivos habían muerto, fue desmentido por el presidente Donald Trump, quien publicó un mensaje de apoyo a los soldados que se encuentran hospitalizados y en un grave estado de salud. Además, dijo que el tirador "va a pagar un precio muy alto".

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido. Pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", dijo Trump en una publicación en su red social Truth.