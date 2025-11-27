Turismo en Argentina: dos pueblitos con lagos que son increíbles

La Argentina contiene rincones patagónicos muy elegidos por quienes disfrutan de estar rodeados de lagos, bosques y montañas. Estos paisajes permiten vivir una experiencia caracterizada por su entorno tranquilo donde no falta el aire puro. Dentro de ese mapa de destinos destacados, dos pequeños pueblos se ubican como alternativas ideales para quienes buscan también los mejores lugares para caminar y conectar con la naturaleza.

Ambos sitios mantienen un fuerte vínculo con la vida al aire libre , ya que es posible realizar desde caminatas y actividades acuáticas hasta recorridos panorámicos que permiten contemplar escenarios cambiantes según la estación. Cada una de estas localidades ofrece un ritmo pausado, perfecto para visitantes que desean alejarse del movimiento urbano y sumergirse en ambientes naturales preservados.

La geografía singular de estos pueblos, junto a sus propuestas recreativas, los convierte en paradas recomendadas para descubrir nuevas facetas de la Patagonia. Sus lagos transparentes, sus valles protegidos y sus cerros imponentes marcan el carácter de destinos que resaltan por su belleza y por la variedad de actividades que ofrecen.

Villa Traful aparece como uno de los grandes atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Su localización dentro del corredor andino refuerza ese perfil de aldea tranquila donde el silencio del bosque y las vistas panorámicas dominan la escena. Las estaciones marcan experiencias muy distintas, con días extensos y cálidos durante primavera y verano, un mosaico de tonos rojizos en otoño y propuestas de nieve en invierno.

La aldea se distribuye sobre la costa sur del lago Traful, emplazada en la vertiente oriental de la Patagonia andina. Desde ese lugar, las distancias permiten acceder con facilidad a destinos como Villa La Angostura, Bariloche o San Martín de los Andes. Sus principales atractivos incluyen el famoso Bosque Sumergido, visible en paseos lacustres, y zonas ideales para la pesca deportiva en los ríos y arroyos cercanos.

También ofrece miradores naturales, senderos hacia cascadas, cabalgatas, observación de aves y actividades lacustres como buceo o balnearios. Otros puntos destacados son la playa La Puntilla, los cerros Negro y Monje, la fábrica de alfajores del Montañés, el mirador del Viejo Pescador y un walking tour que recorre los primeros edificios del poblado. Se accede por rutas provinciales y nacionales, con tramos de ripio que conectan la localidad con Neuquén, Villa La Angostura y Bariloche.

El Hoyo, Chubut

Enmarcado por montañas y cursos de agua cristalina, este pequeño pueblo ubicado en Chubut se presenta como un enclave ideal para quienes buscan un entorno tranquilo y con mucha naturaleza cerca. Sus arroyos, lagos y cerros ofrecen un escenario perfecto para caminatas, baños o simples momentos para contemplar ell paisaje. La zona permite recorrer senderos con amplias vistas, disfrutar de actividades acuáticas y visitar lugares emblemáticos que destacan por su impronta local.

Su ubicación en la cordillera, próxima a Epuyén y El Bolsón, lo vuelve un punto estratégico para explorar la Patagonia andina. Entre las actividades recomendadas aparece el senderismo por rutas de montaña, la pesca en arroyos y lagos, la visita al reconocido laberinto, uno de los más grandes de Sudamérica, y el recorrido por la Ruta del Tejuelón, que conecta con pueblos cercanos mediante paisajes de enorme atractivo.

También cuenta con aguas termales en las proximidades y una gastronomía regional marcada por productos autóctonos. Para llegar se puede viajar por rutas nacionales y provinciales desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Esquel o Bariloche, con tramos que atraviesan localidades del corredor cordillerano.