Cómo será el Paseo de Navidad que tendrá Buenos Aires y qué actividades se pueden realizar La idea es ofrecer una experiencia accesible para todas las edades, donde la decoración, la música y las actividades especiales acompañen los recorridos.







Conocé las propuestas navideñas impulsadas desde el Turismo porteño

El Paseo y Parque Navideño se realizará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, Palermo.

Habrá shows artísticos, jardín lumínico, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas; junto con actividades pensadas para toda la familia.

Los niños podrán participar de juegos, propuestas temáticas y dejar cartas a Papá Noel.

La iniciativa se complementa con árboles de Navidad decorados en plazas y parques de la ciudad. Con la llegada de diciembre, Buenos Aires comienza a transformarse con propuestas pensadas para celebrar una de las épocas más esperadas del año. En ese contexto, la Ciudad prepara un Paseo de Navidad que promete convertirse en un punto de encuentro para familias y vecinos que buscan vivir el espíritu festivo dentro de actividades que promueven el Turismo.

La iniciativa se suma a otras actividades culturales y recreativas que suelen desplegarse a fin de año, combinando tradiciones, entretenimiento y espacios al aire libre. Desde opciones para los más chicos hasta planes para compartir en grupo, el evento apunta a convertirse en uno de los atractivos destacados de la agenda porteña de fin de año.

Cómo será el Paseo de Navidad que tendrá CABA en 2025 Parque de Navidad - Turismo El Paseo y Parque Navideño de Buenos Aires se desarrollará del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia, ubicada en la intersección de la avenida del Libertador y Sarmiento, en el barrio de Palermo. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá durante cuatro días un parque temático con múltiples actividades: espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas y un jardín de luces pensado para sorprender al público.

Cada jornada contará con mini shows a cargo de coros infantiles, músicos de cámara y bailarines, ideales para recorrer el espacio con calma y capturar postales especiales. El escenario principal combinará presentaciones clásicas con intervenciones artísticas inspiradas en la Navidad. A esto se suma una feria de emprendedores, donde se podrán encontrar regalos originales, objetos artesanales y productos de diseño.

El sector gastronómico brindará alternativas dulces y saladas, junto con bebidas para disfrutar durante la tarde. Los niños tendrán protagonismo con el buzón de cartas a Papá Noel, juegos, propuestas fotográficas y entrega de regalos. Además, habrá intervenciones artísticas itinerantes y, en distintos puntos de la ciudad, árboles de Navidad intervenidos que completarán la ambientación festiva.