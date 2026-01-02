Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel Unas horas después de recibir el 2026, el cuerpo de la hija del reconocido artista de Hombres de Negro, fue encontrado sin vida en un hotel de lujo en San Francisco. Las autoridades comenzaron una investigación para determinar las causas del fallecimiento. + Seguir en







Victoria Jones tenía 34 años y participó de varias películas. Ken Ishii (Getty Images)

El cuerpo de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrado sin vida dentro de una habitación de un hotel de lujo en San Francisco, California, durante las primeras horas del 1° de enero de 2026.

El año comenzó con una tragedia para la familia del actor y director estadounidense, según medios como TMZ y People, una llamada alertó a los servicios de emergencia hasta el hotel Fairmont. Tras llegar al lugar, los médicos declararon muerta a la joven de 34 años.

Por el momento no se divulgó oficialmente la causa de muerte, tanto la Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento, pero descartaron la existencia de un crimen al no encontrar indicios de violencia o sustancias en la habitación del hotel.

El medio Daily Mail detalló que, por el momento, se desconoce si Victoria era huésped del hotel o cómo llegó hasta la habitación del piso 14. Victoria era hija del primer matrimonio de Tommy Lee Jones con Kimberlea Cloughley, con quien tuvo dos hijos, Victoria en 1991 y Austin en 1982.

Victoria Jones intentó seguir los pasos de su padre, debutó en la película Hombres de Negro II, así como también en un episodio de la serie One Tree Hill. Además, participó en películas que dirigió el propio Tommy Lee Jones, tales como Los Tres entierros de Melquíades Estrada en 2005 o en Deuda de Honor en 2014.

El medio The New York Post detalló que Victoria Jones habría estado involucrada en "múltiples enfrentamientos con la policía, incluidos arrestos en el condado de Napa y el condado de Santa Cruz por cargos relacionados con sustancias controladas y agresión doméstica".