Trágico temporal en Córdoba: un hombre murió aplastado por una cabina de peaje El hecho ocurrió sobre la Ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, de la capital provincial. La víctima, de 61 años, supervisaba la zona y fue alcanzada por las fuertes ráfagas de viento, lluvia y granizo. Por + Seguir en







El trágico temporal ocurrió el 1 de enero.

Un hombre murió en Córdoba en medio del fuerte temporal que se desató el 1 de enero. La tragedia ocurrió cuando el granizo, la lluvia y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron el desprendimiento de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 que terminó impactando en el cuerpo de la víctima.

Ademas hubo varios destrozos de autos con vidrios rotos, vuelos demorados desde el aeropuerto provincial y decenas de personas heridas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia.

Cerca de las 16, la tormenta fue tan fuerte que llevó al derribe de una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar, de 61 años, que estaba inspeccionando la zona.

sofi Hubo varios autos con los vidrios rotos en el aeropuerto de Córdoba. Fuentes policiales explicaron a los medios locales que el desprendimiento de las casillas del peaje fue debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.

Continúa el alerta amarilla en Córdoba: varios vuelos demorados El SMN emitió este viernes la continuidad del alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias con capacidad de daño para la provincia de la región centro del país.

Se espera que haya tormentas de variada intensidad en las zonas de Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba. Según el informe, el área será afectada por precipitaciones localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. MZX55GLN5BGHPL7BSOA2JX5GAA