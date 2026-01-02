2 de enero de 2026 Inicio
El dramático momento que vive un ex compañero de Lionel Messi: lucha por volver a jugar

Una trayectoria europea que quedó atravesada por una lesión prolongada y un proceso emocional extremo.

Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu, del vestuario con Messi a una larga batalla médica.

  • Un delantero con pasado junto a Lionel Messi enfrenta una situación médica que amenaza su continuidad profesional.
  • Una lesión sufrida en 2023 derivó en una complicación poco común que frenó su recuperación durante años.
  • El impacto físico y emocional transformó la rehabilitación en una batalla diaria sin plazos definidos.
  • El acompañamiento del club y una leve mejoría sostienen la esperanza de un regreso inesperado.

El caso de Gerard Deulofeu expone el costado más crudo del fútbol profesional, donde una carrera construida en la élite puede quedar suspendida por un imprevisto médico. El atacante español pasó de compartir vestuario con Lionel Messi en Barcelona y celebrar títulos en el fútbol europeo a convivir con una lesión que puso en duda su futuro dentro de una cancha.

El conflicto se originó en enero de 2023, cuando defendía los colores de Udinese y sufrió una grave lesión de rodilla en un partido ante Sampdoria. Aquella rotura inicial desencadenó una situación aún más compleja: una infección poco frecuente en el cartílago, que convirtió la rehabilitación en un proceso largo, incierto y doloroso, muy lejos de los tiempos habituales de recuperación.

La dimensión del problema quedó reflejada en las propias palabras del futbolista, quien llegó a describir su estado como una incapacidad casi permanente. La lesión derivó en sensaciones extremas, comparables a convivir con una prótesis, y en un dolor constante que transformó cada avance en una prueba de resistencia tanto física como mental.

Gerard Deulofeu lesión
La carrera de Gerard Deulofeu

La carrera de Gerard Deulofeu estuvo marcada por un recorrido variado en el fútbol europeo, transitando algunas de las ligas más competitivas del continente. Producto de la cantera de Barcelona, hizo su debut profesional con el primer equipo tras destacarse en las divisiones juveniles del club catalán. Allí convivió con figuras de primer nivel, entre ellas Lionel Messi, y acumuló experiencia en un entorno de máxima exigencia.

En busca de mayores oportunidades, Deulofeu partió a la Premier League, donde jugó inicialmente cedido en Everton y luego firmó de manera permanente, consolidándose como un atacante dinámico dentro del fútbol inglés. Tras su paso por Everton, vivió una experiencia en AC Milan, también en calidad de préstamo, exhibiendo su velocidad y capacidad ofensiva en la Serie A italiana.

Luego de regresar brevemente al Barça, el delantero volvió a la Premier League en 2018, esta vez con Watford, donde acabó quedándose en forma definitiva. Allí Deulofeu vivió algunos de sus momentos más productivos en Inglaterra, integrándose al juego del equipo y aportando goles y asistencias que lo consolidaron como pieza valiosa en la ofensiva.

Posteriormente emprendió un nuevo ciclo en Italia con Udinese, primero en condición de préstamo y luego como fichaje permanente, continuando su carrera en la Serie A. En el club italiano Deulofeu alcanzó uno de los mejores rendimientos de su trayectoria: en 63 partidos sumó 16 goles y 12 asistencias, destacándose como pieza ofensiva clave para su equipo y elevando sus números en la liga italiana tras años de recorrido por distintos escenarios europeos.

Gerard Deulofeu
Sin embargo, este camino se vio interrumpido en enero de 2023, cuando una grave lesión en la rodilla, sufrida durante un partido con Udinese, desencadenó una infección en el cartílago que complicó su recuperación de manera inusual y prolongada, alterando los plazos previstos y generando incertidumbre sobre su futuro competitivo.

