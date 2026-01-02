IR A
Lo nuevo en Netflix: cual es el musical que te hará divertir y emocionar con un Hugh Jackman sorprendente

Una propuesta cargada de canciones y puesta en escena intensa que recorre el origen del entretenimiento moderno a través de un relato inspirador sobre identidad, ambición y pertenencia.

Con números musicales memorables

Con números musicales memorables, la historia apuesta por emocionar mientras celebra a quienes encontraron un lugar para brillar cuando el mundo les dio la espalda.

El gran Showman

Netflix incorporó a su catálogo un musical conmovedor que está capturando la atención de los suscriptores con su mezcla de música, aceptación propia y espectáculo visual. La plataforma sumó El gran showman, una producción de 2017 dirigida por Michael Gracey en su debut como director que celebra el nacimiento del show business y cuenta la historia de P.T. Barnum, un visionario empresario circense que surgió de la nada para crear un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial.

El gran showman, protagonizada por Hugh Jackman, presenta un biopic musical sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891), el showman y político estadounidense que montó uno de los circos más espectaculares de su época. Ambientado en Estados Unidos durante el siglo XIX, el filme sigue a Barnum luego de haber perdido su trabajo de oficinista cuando la empresa para la que trabajaba se fue a la bancarrota. Con el deseo de ofrecer a su esposa Charity y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, este inventor del entretenimiento se embarca en un proyecto colosal, buscando crear el Museo Americano que eventualmente se transformaría en el Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, conocido como "El Espectáculo Más Grande de la Historia".

Con un elenco que incluye a Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson y Zendaya, la producción busca artistas únicos desde enanos a mujeres barbudas, equilibristas y toda clase de shows imaginativos bajo el lema: para hacer algo nuevo hay que hacer algo poco convencional. El musical ofrece una experiencia cinematográfica que enseña la importancia de la aceptación propia mientras celebra a quienes eran rechazados por la sociedad debido a su apariencia.

El gran showman

Sinopsis de El gran showman, la película que llegó para ser furor en Netflix

El gran showman sigue la vida de P.T. Barnum, un hombre que vivía de manera humilde con su esposa Charity y sus hijas Caroline y Helen. A pesar de que ellas eran felices, él quería más, por lo que luego de perder su trabajo en una empresa de envíos, decidió abrir el Museo Americano de Barnum con figuras de cera. Sin embargo, pronto incorporará a personas vivas que resultaban ser rechazadas por la sociedad debido a su apariencia, transformando su emprendimiento en algo revolucionario. Entre sus artistas estaba Lettie Lutz, quien a pesar de su gran voz, era vista como extraña debido a su barba.

Entre engaños y artistas únicos, Barnum dará lugar al nacimiento del show business creando lo que eventualmente cambiaría su nombre a Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. El musical explora cómo este visionario showman construyó un imperio del entretenimiento reuniendo a personas consideradas diferentes o extrañas, dándoles un lugar donde brillar y ser aceptadas.

El gran showman

Tráiler de El gran showman

Embed - EL GRAN SHOWMAN | Tráiler | 29 de diciembre en cines

Reparto de El gran showman

  • Hugh Jackman como P.T. Barnum
  • Zac Efron como Phillip Carlyle
  • Michelle Williams como Charity Hallett-Barnum
  • Rebecca Ferguson como Jenny Lind
  • Zendaya como Anne Wheeler
  • Austyn Johnson como Caroline Barnum
  • Cameron Seely como Helen Barnum
  • Keala Settle como Lettie Lutz
