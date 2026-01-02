IR A
Bomba: LAM le roba una panelista a Intrusos para la nueva temporada

La periodista se despidió del ciclo de espectáculos de la tarde y confirmó que se irá a las noches de América. ¿Todo mal?

Redes sociales

La periodista Karina Iavícoli se despidió de Intrusos del Espectáculo para integrar nuevamente el panel de LAM y sorprendió a los televidentes. En redes sociales se empezó a rumorear sobre un posible escándalo con el cambio, pero ella desmintió todo tipo de conflicto.

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.
Fue el conductor Adrián Pallares quien se deshizo de elogios para con su compañera y también terminó con rumores de escándalo: "Con Karina hemos trabajado todo este año y en 2021, y en 2022 en Socios del Espectáculo. Seguramente volveremos a trabajar juntos porque forma parte de esa gente profesional que es respetuosa, trabajadora y compañera".

"Así que les digo a las chicas de LAM, cuídenla. No la peleen porque no saben con lo que se van a encontrar", agregó. A lo que Marcela Tauro aseguró que se había emocionado: “Te voy a extrañar”.

Finalmente, la protagonista indicó: "La pasé super bien, hice lo que quise y hablé hasta por los codos. Discúlpenme si alguna vez incomodé a alguien. Esto es un juego, la televisión es un show, y uno trata de contar el cuento de la mejor manera posible. Gracias a todos".

Tras esta decisión, la panelista volverá a LAM el lunes 5 y formará parte del staff de Ángel de Brito, con quien compartió panel años atrás.

