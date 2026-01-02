Bomba: LAM le roba una panelista a Intrusos para la nueva temporada La periodista se despidió del ciclo de espectáculos de la tarde y confirmó que se irá a las noches de América. ¿Todo mal? + Seguir en







Karina Iavícoli se fue de Intrusos. Redes sociales

La periodista Karina Iavícoli se despidió de Intrusos del Espectáculo para integrar nuevamente el panel de LAM y sorprendió a los televidentes. En redes sociales se empezó a rumorear sobre un posible escándalo con el cambio, pero ella desmintió todo tipo de conflicto.

Fue el conductor Adrián Pallares quien se deshizo de elogios para con su compañera y también terminó con rumores de escándalo: "Con Karina hemos trabajado todo este año y en 2021, y en 2022 en Socios del Espectáculo. Seguramente volveremos a trabajar juntos porque forma parte de esa gente profesional que es respetuosa, trabajadora y compañera".

"Así que les digo a las chicas de LAM, cuídenla. No la peleen porque no saben con lo que se van a encontrar", agregó. A lo que Marcela Tauro aseguró que se había emocionado: “Te voy a extrañar”.

Finalmente, la protagonista indicó: "La pasé super bien, hice lo que quise y hablé hasta por los codos. Discúlpenme si alguna vez incomodé a alguien. Esto es un juego, la televisión es un show, y uno trata de contar el cuento de la mejor manera posible. Gracias a todos".

Tras esta decisión, la panelista volverá a LAM el lunes 5 y formará parte del staff de Ángel de Brito, con quien compartió panel años atrás.