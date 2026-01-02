Este clásico del cine de terror ya está en Netflix.
El catálogo de Netflix se robustece con la incorporación de un titán del séptimo arte: El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs). Esta obra maestra de 1991, dirigida por Jonathan Demme, trasciende el suspenso para consolidarse como un referente del terror psicológico y del cine de asesinos en serie. Su desembarco en la plataforma permite volver a experimentar la atmósfera opresiva que llevó a la película a convertirse en una de las pocas en la historia en obtener los cinco premios Oscar principales, entre ellos Mejor Película y reconocimientos actorales.
La historia sigue a Clarice Starling (Jodie Foster), una joven y talentosa aprendiz del FBI asignada a entrevistar al Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un brillante psiquiatra convertido en asesino caníbal que cumple condena tras las rejas. El objetivo es obtener información clave para capturar a “Buffalo Bill”, un nuevo criminal serial que mantiene en vilo al país. Para avanzar en la investigación, Starling debe enfrentarse a un inquietante duelo psicológico con Lecter, dando forma a una de las relaciones entre héroe y villano más icónicas del cine.
Este clásico resulta ideal para los fanáticos del género por su capacidad de provocar miedo sin recurrir únicamente al impacto visual, apoyándose en la tensión narrativa y en la complejidad de sus personajes. La presencia perturbadora de Hopkins, lograda con escasos minutos en pantalla, y la vulnerabilidad decidida de Foster construyen un equilibrio magistral que sostiene la tensión de principio a fin. Para quienes buscan una experiencia que combine investigación criminal y exploración de la mente humana, esta película se impone como una elección imprescindible.
Sinopsis de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que llegó a Netflix
El catálogo de Netflix se robustece con la incorporación de un titán del séptimo arte: El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs). Esta obra maestra de 1991, dirigida por Jonathan Demme, trasciende el suspenso para consolidarse como un referente del terror psicológico y del cine de asesinos en serie. Su desembarco en la plataforma permite volver a experimentar la atmósfera opresiva que llevó a la película a convertirse en una de las pocas en la historia en obtener los cinco premios Oscar principales, entre ellos Mejor Película y reconocimientos actorales.
La historia sigue a Clarice Starling (Jodie Foster), una joven y talentosa aprendiz del FBI asignada a entrevistar al Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un brillante psiquiatra convertido en asesino caníbal que cumple condena tras las rejas. El objetivo es obtener información clave para capturar a “Buffalo Bill”, un nuevo criminal serial que mantiene en vilo al país. Para avanzar en la investigación, Starling debe enfrentarse a un inquietante duelo psicológico con Lecter, dando forma a una de las relaciones entre héroe y villano más icónicas del cine.
Este clásico resulta ideal para los fanáticos del género por su capacidad de provocar miedo sin recurrir únicamente al impacto visual, apoyándose en la tensión narrativa y en la complejidad de sus personajes. La presencia perturbadora de Hopkins, lograda con escasos minutos en pantalla, y la vulnerabilidad decidida de Foster construyen un equilibrio magistral que sostiene la tensión de principio a fin. Para quienes buscan una experiencia que combine investigación criminal y exploración de la mente humana, esta película se impone como una elección imprescindible.
Tráiler de El silencio de los inocentes
Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español