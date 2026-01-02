IR A
Este clásico de terror psicológico llegó a Netflix y es ideal para ver si te gusta el género de asesinos en serie: cuál es

Una historia que te mantendrá muy atento a cada instante, con una excelente actuación de Anthony Hopkins.

Este clásico del cine de terror ya está en Netflix.

Este clásico del cine de terror ya está en Netflix.

El catálogo de Netflix se robustece con la incorporación de un titán del séptimo arte: El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs). Esta obra maestra de 1991, dirigida por Jonathan Demme, trasciende el suspenso para consolidarse como un referente del terror psicológico y del cine de asesinos en serie. Su desembarco en la plataforma permite volver a experimentar la atmósfera opresiva que llevó a la película a convertirse en una de las pocas en la historia en obtener los cinco premios Oscar principales, entre ellos Mejor Película y reconocimientos actorales.

La historia sigue a Clarice Starling (Jodie Foster), una joven y talentosa aprendiz del FBI asignada a entrevistar al Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un brillante psiquiatra convertido en asesino caníbal que cumple condena tras las rejas. El objetivo es obtener información clave para capturar a “Buffalo Bill”, un nuevo criminal serial que mantiene en vilo al país. Para avanzar en la investigación, Starling debe enfrentarse a un inquietante duelo psicológico con Lecter, dando forma a una de las relaciones entre héroe y villano más icónicas del cine.

The Silence of the Lambs
Este clásico resulta ideal para los fanáticos del género por su capacidad de provocar miedo sin recurrir únicamente al impacto visual, apoyándose en la tensión narrativa y en la complejidad de sus personajes.

Este clásico resulta ideal para los fanáticos del género por su capacidad de provocar miedo sin recurrir únicamente al impacto visual, apoyándose en la tensión narrativa y en la complejidad de sus personajes.

Este clásico resulta ideal para los fanáticos del género por su capacidad de provocar miedo sin recurrir únicamente al impacto visual, apoyándose en la tensión narrativa y en la complejidad de sus personajes. La presencia perturbadora de Hopkins, lograda con escasos minutos en pantalla, y la vulnerabilidad decidida de Foster construyen un equilibrio magistral que sostiene la tensión de principio a fin. Para quienes buscan una experiencia que combine investigación criminal y exploración de la mente humana, esta película se impone como una elección imprescindible.

Sinopsis de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que llegó a Netflix

Tráiler de El silencio de los inocentes

Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

Reparto de El silencio de los inocentes

  • Jodie Foster como Clarice Starling.
  • Anthony Hopkins como el Dr. Hannibal Lecter.
  • Scott Glenn como Jack Crawford.
  • Ted Levine como Jame Gumb (alias "Buffalo Bill").
  • Anthony Heald como el Dr. Frederick Chilton.
  • Brooke Smith como Catherine Martin.
  • Diane Baker como la Senadora Ruth Martin.
  • Kasi Lemmons como Ardelia Mapp.
  • Frankie Faison como Barney Matthews.

