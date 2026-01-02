La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo"

- Cande Tinelli mostró un cambio de color de pelo pensado para la temporada de calor.
- El nuevo tono se ubica entre el castaño y el caramelo, con reflejos cálidos.
- La transformación se conoció a través de sus historias de Instagram.
- El look llegó días después de consagrarse campeona nacional de equitación.
La transformación de Cande Tinelli para el verano ya es un hecho: dejó atrás su clásico castaño oscuro y apostó por un tono más claro y luminoso, ideal para los meses de calor. La propia artista definió el resultado con una frase irónica que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La cantante y diseñadora compartió imágenes en sus historias de Instagram. Fiel a su estilo relajado, dejó que el nuevo color hablara por sí solo y generó repercusión inmediata entre sus seguidores.
No se trata de una transformación extrema, sino de una evolución estética coherente con su identidad. El tono caramelo, con reflejos dorados y miel, aporta luz al rostro y acompaña una tendencia cada vez más elegida por celebridades e influencers durante el verano.
El mensaje de Cande Tinelli tras ganar el campeonato de equitación
Días antes de mostrar su nuevo look, Cande Tinelli celebró uno de los hitos más importantes de su vida personal: se consagró campeona nacional de equitación en Argentina tras un año de entrenamiento intenso y constancia diaria.
La influencer compartió el logro en redes con un mensaje cargado de ironía y humor, en el que aludió a viejas críticas y dejó en claro el esfuerzo detrás del título. La publicación generó fuerte repercusión y miles de reacciones.
Además, agradeció el acompañamiento de su familia, en especial de sus padres, y destacó el rol de su entrenadora y de su yegua, clave en la competencia. El mensaje cerró con una frase que dejó entrever que el logro es solo el comienzo de un nuevo camino deportivo.