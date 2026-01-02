La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo" La influencer volvió a sorprender en redes con una renovación estética, que acompañó un cierre de año marcado por logros personales y deportivos. + Seguir en







El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética. Redes sociales

Cande Tinelli mostró un cambio de color de pelo pensado para la temporada de calor.

El nuevo tono se ubica entre el castaño y el caramelo, con reflejos cálidos.

La transformación se conoció a través de sus historias de Instagram.

El look llegó días después de consagrarse campeona nacional de equitación. La transformación de Cande Tinelli para el verano ya es un hecho: dejó atrás su clásico castaño oscuro y apostó por un tono más claro y luminoso, ideal para los meses de calor. La propia artista definió el resultado con una frase irónica que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La cantante y diseñadora compartió imágenes en sus historias de Instagram. Fiel a su estilo relajado, dejó que el nuevo color hablara por sí solo y generó repercusión inmediata entre sus seguidores.

No se trata de una transformación extrema, sino de una evolución estética coherente con su identidad. El tono caramelo, con reflejos dorados y miel, aporta luz al rostro y acompaña una tendencia cada vez más elegida por celebridades e influencers durante el verano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ’ (@candelariatinelli) El mensaje de Cande Tinelli tras ganar el campeonato de equitación Días antes de mostrar su nuevo look, Cande Tinelli celebró uno de los hitos más importantes de su vida personal: se consagró campeona nacional de equitación en Argentina tras un año de entrenamiento intenso y constancia diaria.

La influencer compartió el logro en redes con un mensaje cargado de ironía y humor, en el que aludió a viejas críticas y dejó en claro el esfuerzo detrás del título. La publicación generó fuerte repercusión y miles de reacciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ’ (@candelariatinelli) Además, agradeció el acompañamiento de su familia, en especial de sus padres, y destacó el rol de su entrenadora y de su yegua, clave en la competencia. El mensaje cerró con una frase que dejó entrever que el logro es solo el comienzo de un nuevo camino deportivo.