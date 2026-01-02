IR A
Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Desde Argentores informaron el fallecimiento de Pablo Lago, a los 56 años en Mar del Plata, uno de los escritores más reconocidos de las últimas dos décadas.

Se trata de Pablo Lago

Se trata de Pablo Lago, tenía 56 años. 

La televisión argentina está de luto, tras el fallecimiento de Pablo Lago, uno de sus guionistas más prolíficos y versátiles. El autor falleció en la ciudad de Mar del Plata a los 56 año, dejando una trayectoria que atravesó más de veinte años de cine, televisión y teatro, y una obra que supo conectar con el gran público.

Lago se destacó por su capacidad para moverse con soltura entre el drama y la comedia. Fue creador y coautor de ficciones que marcaron época en la televisión abierta, como Locas de amor, Tratame bien y Lalola, títulos que aún hoy son recordados por su impacto cultural. A lo largo de su carrera también participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas La Leona, Familia en venta, Mentes en shock, Media Falta y Hospital público, consolidando un sello autoral propio.

Su trabajo se extendió además al cine, donde firmó guiones de películas como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical: El desafío, así como largometrajes de animación destinados al público infantil y juvenil. En el ámbito teatral, en 2017 estrenó el drama Cánser, una obra que evidenció otra faceta de su escritura.

La calidad de su labor fue reconocida con importantes premios de la industria, entre ellos el Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín. Su proyección internacional se vio reflejada en la nominación al Emmy Internacional por Familia en venta.

Nancy Dupláa, protagonista de La Leona, lo despidió a Pablo Lago en redes sociales. "Pablo no puede ser….Que tristeza enorme. Susi …vos y nosotros ..y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Que plan fue esa unión. Que hermoso autor.. vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito", escribió en una foto que compartió del guionista en su feed de Instagram.

