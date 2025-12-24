24 de diciembre de 2025 Inicio
Video: suspendieron a un médico por agarrar a trompadas a un paciente en una camilla

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron indignación entre los usuarios.

Impresionante agresión de un médico hacia un paciente en India. 

Un médico en India fue suspendido en su trabajo después de que se viralizaran las imágenes impactantes donde se lo ve golpeando varias veces a un paciente que está recostado sobre una camilla en Indira Gandhi Medical College (IGMC) en Shimla.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se puede observar cómo un médico, con barbijo y lentes, golpea en la cara varias veces seguidas a un hombre que está acostado sobre una camilla, que intenta defenderse con puños y patadas.

Según informó el medio The Times of India, el médico fue identificado como Dr. Raghav Narula y acusado por agredir al paciente Arjun Panwar, de 36 años, durante una discusión.

El paciente había ingresado al Indira Gandhi Medical College (IGMC) en Shimla por problemas respiratorios, y se encontraba en una cama cuando el médico le habló de una manera irrespetuosa, tratándolo como "tú", un término que en India no suele utilizarse con extraños.

Según el medio, Panwar le pidió al doctor que lo tratara con respeto y aseguró que después de unos análisis "me acosté en una cama vacía en la sala de neumología porque los médicos me aconsejaron que descansara un rato".

"El Sr. Raghav vino y empezó a preguntarme sobre mis informes médicos. Me llamaba 'tu'. Cuando le pregunté si él hablaba con sus familiares de la misma manera, el médico empezó a golpearme", añadió el paciente.

A raíz del video, desde el hospital decidieron suspender al médico en cuestión. Mientras que Panwar realizó una denuncia policial, a lo que las autoridades respondieron para diferentes medios locales que "hemos iniciado una investigación. Se están investigando las circunstancias de la presunta agresión y se registrarán las declaraciones de los médicos acusados".

